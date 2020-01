Alla Casa delle Donne Elena Nieddu presenta il suo libro «Senza pelle»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «Queste storie sono la musica del passato, dell’acqua che ha levigato le pietre, cambiandole definitivamente»; queste sono le parole con cui è presentato «Senza pelle», il libro di esordio di Elena Nieddu, giornalista che scrive per «Il secolo XIX», nata a Genova nel 1974. Il lavoro, edito da Ensemble Edizioni, sarà presentato al pubblico venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 17.30, presso la Casa delle donne di Terni, in via Aminale 20. L’autrice parlerà di queste storie, che sono «la musica del passato», «un insieme di tasselli creati nel tempo, uniti da un legame forte, trovato ma non cercato», dialogando con Irene Pugliese, giornalista e copywriter. «Spero che chi le legge possa ascoltare quella melodia, come un fiume carsico, sotto le parole» continua Elena Nieddu. Le parole della scrittrice si alterneranno con quelle che lei stessa ha deciso di rendere parte del suo libro, grazie agli intermezzi di lettura a cura di Irene Loesh.