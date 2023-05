Alla biblioteca di Terni un libro che dà voce ai racconti delle donne

Terni – Dopo l’anteprima nazionale dell’8 marzo scorso a Roma, è stato presentato alla Biblioteca comunale di Terni il volume “La terra inesplorata delle donne”, a cura di Sara Durantini ed edito dalla casa editrice ternana Dalia. Oltre alla curatrice e all’editrice Roberta Argenti, lo scrittore e poeta Andrea Giuli e Patrizia D’Antonio, scrittrice e curatrice del blog “Donne con lo zaino”, hanno ragionato su questo volume, politicamente femminista ma non militante, secondo la definizione dello stesso Giuli, con il pubblico presente, occasione per una riflessione profonda sulla letteratura e sul ruolo delle donne come oggetto e soggetto della scrittura. Sul tema della trasformazione e della metamorfosi, come condizione del corpo e dello spirito femminili, Durantini ha raccolto tredici scrittrici, brillanti e non convenzionali, legate da un vincolo di amicizia reale e virtuale, che, alla luce di tredici candele, si ritrovano in un ideale cenacolo, per raccontare il mondo delle donne, la loro terra inesplorata, scritto attraverso il punto di vista femminile, spesso colpevolmente trascurato da una letteratura maschile che ha spesso raccontato l’universo femminile ma dal punto di vista degli uomini. «Le autrici che ho riunito attorno a me - racconta Sara Durantini, scrittrice mantovana ma ternana per scelta di vita - hanno intrecciato una trama dove ogni filo è rappresentato dalla loro voce. Le storie, in prima persona, delineano i contorni di una mappa, aperta e inclusiva, per orientarsi nell’universo femminile». Ogni scrittrice, in questo libro, racconta la metamorfosi causata dall’aver sperimentato la perdita o l'amore, il desiderio o il rifiuto, l'abbandono o la conoscenza, mostrando il proprio corpo e facendo sentire la propria voce. Il progetto, nato all’inizio del 2022, parte dalla necessità, assolutamente impellente in una società dove la violenza, fisica e psicologica, sulle donne è all’ordine del giorno, di realizzare una raccolta di storia sulle donne e per le donne, raccontato dal punto di vista femminile.

Ne è venuto fuori un libro corale che non vuole essere un’antologia di testi slegati tra loro: per questo, sul modello del Decameron di Boccaccio, la Durantini non solo apre con un suo scritto personale e intimo la serie delle narrazioni ma le ha saldate tra loro, come fosse un’unica voce di donna con tredici sfumature di tono diverse e uniche, attraverso una cornice di collegamento che consentisse ad ogni intervento di unirsi al precedente, seguendo un ideale filo rosso di continuità: «Mi piace descrivere questo libro come una vera e propria riunione di autocoscienza femminista in cui le diverse voci si alternano, nella forma del racconto o della prosa poetica, raccogliendo il testimone di una candela accesa per illuminare il buio in cui spesso l’identità femminile è relegata. Credo sia necessario per le donne, oggi più che mai, recuperare un femminismo autentico, come strumento politico di affermazione e di recupero della propria coscienza». Da sottolineare, in questo senso, il ruolo di Dalia, coraggiosa casa editrice ternana che ormai si è ritagliata uno spazio importante nel panorama editoriale italiano, che ha permesso, con questo libro, di restituire una voce reale alle donne, in un volume di grande qualità. Parte del ricavato delle vendite sarà, inoltre, devoluto all’Associazione "Difesa donne: noi ci siamo" di Milano per essere davvero e concretamente accanto alle donne. «Ho radunato attorno a me tredici scrittrici e amiche - conclude Durantini - perché ho creduto che attraverso la loro voce si potessero raccogliere storie oppure testimonianze per le donne alle quali è stata sottratta proprio la voce, alle quali è stato impedito di parlare, di raccontare, limitandole non solo nella libertà di parola ma anche in quella di pensiero. È una forma di oppressione che spesso viene sottovalutata ma che, in realtà, è l’anticamera del possesso e della violenza fisica e mentale».