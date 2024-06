Mercoledì 12 Giugno 2024, 17:33

FOLIGNO - Primo caso di trattamento con supporto respiratorio non-invasivo in neonato con distress respiratorio effettuato la scorsa settimana presso la Neonatologia del "San Giovanni Battista" di Foligno. Si tratta di una neonata da taglio cesareo iterativo alla 38 + 6 gg di età gestazionale che ha presentato, fin dopo la nascita, un aumentato fabbisogno di ossigeno (fino al 35%) e segni clinici di difficoltà respiratoria lieve/moderata. Dopo iniziale stabilizzazione respiratoria in sala parto, la neonata è stata ricoverata presso la Patologia Neonatale e sottoposta a ventilazione non-invasiva mediante l’applicazione di pressione positiva continua con interfaccia nasale (nasal-cpap) per un periodo di circa 12 ore, con completa risoluzione della sintomatologia respiratoria ed accesso al rooming-in nella giornata successiva al ricovero. La dimissione della neonata è avvenuta regolarmente in terza giornata di vita. "Questa tipologia di trattamento - spiega il dottor Maurizio Radicioni, direttore della struttura complessa di Pediatria ospedali di Foligno e Spoleto della Asl 2 - è efficace nel trattamento delle insufficienze respiratorie neonatali di grado lieve/moderato, da sola od in associazione con la somministrazione di surfattante naturale, preferenzialmente con metodica mini-invasiva (senza quindi ricorrere alla intubazione tracheale)". "La sua principale funzione - prosegue il primario - è di ridurre il lavoro respiratorio del neonato e, nel contempo, stabilizzare la capacità polmonare residua, impedendo il verificarsi/estendersi di collassi alveolari responsabili dell’aggravamento della insufficienza respiratoria". "L’implementazione di questa tecnica di ventilazione - afferma il direttore generale dell’Asl 2 dottor Piero Carsili che ringrazia e si congratula con il dottor Radicioni e con il suo staff - consentirà ai nostri professionisti di trattare precocemente ed in maniera efficace le insufficienze respiratorie neonatali di grado lieve/moderato, limitando il trasferimento presso la Terapia Intensiva Neonatale di Perugia a quei neonati con insufficienze respiratorie gravi e/o non responsive".