All’ospedale di Terni musicoterapia per bimbi nati prematuri: «Il suono e la voce come ponte tra il neonato e la sua famiglia»

Si chiama Piccole musiche il progetto di musicoterapia di Valeria Crescenzi, che da oltre un anno affianca i neonati prematuri nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.



Il progetto è supportato e finanziato dall’associazione I Pagliacci di Terni, impegnata da anni a rendere meno doloroso il ricovero dei bimbi in ospedale. «Ho strutturato questo progetto partendo dall’idea che la musica, il suono, la voce, potessero rappresentare un ponte tra il bambino e la sua famiglia, anch’essa appena nata - spiega Valeria Crescenzi - e contribuire cosi al recupero di quel legame profondo bruscamente interrotto dalla nascita improvvisa».



Affiancare i piccoli nelle incubatrici è un’esperienza emotivamente intensa che Valeria Crescenzi sta vivendo con passione ed energia: «I bimbi, monitorati, dimostrano una stabilizzazione dei parametri vitali. Oltre all’aspetto clinico c’è tutto il resto, tutto quello che succede nell’umano, ovvero la conoscenza con le famiglie e con le loro storie, tutta la parte di supporto, contenimento, sostegno, esperienza e condivisione musicale».



L’avvio e la prosecuzione del progetto, fiore all’occhiello visto che sono poche le terapie intensive neonatali che in Italia propongono la musicoterapia ai piccoli ricoverati, sono garantiti dall’associazione I Pagliacci guidata da Alessandro Rossi: «Il progetto - dice Rossi - andrà avanti fino alla fine dell’anno e abbiamo in mente altre idee progettuali che non riguarderanno solo i bambini, per ciò che concerne la musicoterapia».

