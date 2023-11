Alice Rohrwacher torna a incontrare il pubblico perugino. Stasera evento #savegaza al PostModernissimo

PERUGIA - Il ritorno in città di Alice Rohrwacher ha confermato il grande affetto del pubblico umbro nei suoi confronti. Sono infatti andati entrambi sold-out i due incontri di lunedì al PostModernissimo, con la regista che ha richiamato oltre 200 persone per i dibattiti previsti alla fine delle proiezioni del suo ultimo film, “La Chimera”. Un legame, quello con il cinema di via del Carmine, che l’aveva già portata in città nel 2018 in occasione della presentazione di “Lazzaro felice”.

Ma i regali che il PostModernissimo intende fare alla città sono solo all’inizio, in vista del decennale dall’apertura che ricorrerà il 2 dicembre 2024. Sabato mattina è in programma l’assemblea degli spettatori e delle spettatrici dove i gestori del multi-sala cittadino condivideranno alcune novità e importanti progetti, oltre che coinvolgere il pubblico nella programmazione dell’anno di avvicinamento al decennale.

Questa sera invece si tornerà a vivere il cinema per approfondire argomenti di estrema attualità come il conflitto in atto nell’area di Gaza (ingresso gratuito, inizio alle 20.30). La serata dal titolo #savegaza organizzata in collaborazione con Assopace Palestina, vedrà la partecipazione della vice direttrice de Il manifesto Chiara Cruciati, del presidente di Assopace Palestina Luisa Morgantini, dell’attivista italo-palestinese Khaled Rohana e del coordinatore Comitati Lotta Popolare Palestina Mohamed Zawhare. Dopo il dibattito, che inizierà alle 20.30, è prevista la proiezione del documentario “Erasmus in Gaza”. Un appuntamento che si lega alla mostra "Terra di dove finisce la Terra" della fotografa Daniela Gallo, allestita presso Istanti in via Cartolari e visitabile fino al termine di dicembre.