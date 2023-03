Cospito in videoconferenza dal carcere per l'udienza di Perugia. Un gruppetto di anarchici davanti a Capanne: «Fuori Alfredo dal 41 bis»

L'anarchico Alfredo Cospito è collegato in videoconferenza con l'udienza del tribunale del riesame che dovrà nuovamente esaminare la richiesta di annullare le misure cautelari disposte dal gip su richiesta della locale Procura nei confronti suoi e di altri cinque indagati a vario titolo per istigazione a delinquere, anche aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista Vetriolo.

I giudici sono riuniti nell'aula bunker del carcere di Capanne. All'esterno un gruppo di anarchici sta manifestando in sostegno a Cospito. «Fuori Alfredo dal 41 bis» c'è scritto su uno degli striscioni esposti; «Con la penna, con il pensiero, con l'azione. Libertà per i compagni» si legge su un altro. L'area del carcere di Capanne è controllata da un imponente servizio di sicurezza. Controlli anche sulle strade d'accesso al carcere.