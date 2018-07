Scherma, Alessio Foconi medaglia d'oro ai mondiali nel fioretto

TERNI Ancora un oro per l'Italia ai mondiali di scherma in corso in Cina. Alessio Foconi riporta il fioretto maschile sul gradino più alto del podio battendo in finale 15-8 il britannico Richard Kruse. È la quarta medaglia per l'Italia in questi mondiali e a portarla a casa è lo schermitore ternano che, dopo un inizio difficile, ha tirato fuori il carattere ed è riuscito a sconfiggere il fortissimo avversario.

Un anno dopo Lipsia, che regalò agli Azzurri del fioretto una splendida medaglia d’oro nella gara a squadre, l’aviere ternano del Circolo Scherma Terni Alessio Foconi e il Maestro Filippo Romagnoli hanno vinto alla grande la nuova sfida mondiale. Alessio Foconi era secondo nel ranking mondiale, dopo la medaglia d’argento nella prova a squadre agli Europei di Novi Sad (Serbia). Tutto il Circolo Scherma Terni a cominciare dal Presidente Alberto Tiberi ha seguito con entusiamo ed emozione l’appuntamento. L’appuntamento di Wuxi chiude di fatto la stagione, ma per il Circolo Scherma Terni non sarà certo un’estate di riposo. Foconi aveva vinto già la medaglia d’oro del prestigioso trofeo del Challenge di Parigi di Coppa del mondo, poi il secondo posto con la Nazionale. Nel 2017 era diventato campione del mondo a squadre.

