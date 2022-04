Alessio Foconi ancora oro in Coppa del Mondo, trionfo a Belgrado per il fioretto maschile a squadre

Terza volta sul podio in tre gare e per la seconda volta sul gradino più alto. Implacabile la nazionale di fioretto maschile con Alessio Foconi che si impone anche nella tappa di Coppa del Mondo a Belgrado. Un fine settimana memorabile considerando anche i tre podi arrivati nelle gare individuali e il bronzo delle donne.

Dopo la vittoria nella prima prova stagionale di Coppa del Mondo a Parigi ed il terzo posto nella successiva tappa del Cairo, quindi, di nuovo davanti a tutti la squadra composta da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi. Una prestazione eccezionale quella dell’Italia guidata in panchina dal commissario tecnico Cerioni e dal maestro Fabio Galli.

In apertura di giornata il successo per 45-25 su Singapore, poi con lo stesso punteggio la vittoria sull’Egitto che è valsa un posto tra le “magnifiche quattro”, e in semifinale un altro match dominato dall’alba al tramonto contro la Francia, sconfitta 45-29. In finale il quartetto Garozzo-Foconi-Marini-Bianchi ha incontrato la Polonia, tracciando ben presto un solco invalicabile per gli avversari. Un gap che cresceva di frazione in frazione, fino all’epilogo, eloquente: 45-27, e note dell’Inno di Mameli che risuonano ancora per i fiorettisti azzurri.