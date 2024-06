Giovedì 6 Giugno 2024, 08:21

PERUGIA - In casa dicono che prima di lui c'è solo la nazionale giamaicana di bob. Perché un umbro che sfonda nella vela è davvero qualcosa di straordinario. Se poi ha solo 13 anni e rappresenterà l'Italia ai prossimi Europei è proprio una storia da raccontare.

Lui è Alessandro Menghini, abita a Perugia, ma da anni con la sua famiglia, con papà Andrea e mamma Maria appassionati di windsurf, conosce bene la strada per il lago Trasimeno. Cresciuto a «vento in faccia», nel 2020, sotto Covid, si appassiona alla vela, scoperta durante un campus estivo. È un colpo di fulmine: prima praticava il calcio, ma decide subito di dedicarsi al nuovo sport, senza risparmiarsi. La sua seconda casa diventa così il Club velico Castiglionese di Castiglione del lago e lui inizia ad allenarsi con la tigna e la determinazione di un campione. La sua barca di chiama Optmist ed è ben più di un invito a guardare il futuro con gioia e speranza: lunga poco più di 2,30 metri è stata progettata nel secolo scorso, ma ancora oggi per la sua semplicità attira decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. È una barca singola dalle forme un po' squadrate, nata apposta per far muovere in tutta sicurezza i primi passi ai giovani velisti tra gli 8 e i 15 anni: «Chi oggi sta su Luna Rossa è passato per quel barchino», spiegano mamma e papà con orgoglio. E Alessandro su quella barca comincia da subito l'attività agonistica, ottenendo i primi buoni risultati. Nel frattempo passa al Club Velico Trasimeno di Passignano e con questa maglia nei giorni scorsi è rientrato tra i piccoli velisti che rappresenteranno l'Italia ai Campionati europei di Marina di Carrara, in programma dal 29 giugno al 5 luglio. Della classe Optmist fanno parte circa 2000 atleti e il piccolo perugino è rientrato prima nei 140 selezionati per le finali nazionali e poi, dopo ben 17 regate in 7 giorni, nei 14 destinati agli Europei. Come? «Organizzandosi bene con la scuola e allenandosi ogni fine settimana», racconta Maria. Con trasferte in cui la famiglia lo accompagna fuori dall'Umbria, perché ok il lago, ma il mare è un'altra cosa. E sempre senza dimenticare gli altri impegni: subito prima dei campionati, dovrà sostenere gli esami di terza media.