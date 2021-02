Alessandra Mastronardi a Orvieto. Al via le riprese del film tv sulla vita di Carla Fracci

Dal 5 al 27 febbraio la città di Orvieto si trasformerà un set a cielo aperto per consentire le riprese del film tv “Carla” dedicato alla straordinaria vita della più grande ballerina italiana di tutti i tempi, Carla Fracci. La coproduzione Rai Fiction - Anele, per la regia di Emanuele Imbucci, e prodotto da Gloria Giorgianni con Fabio Scamoni, vede nel ruolo della protagonista l'amatissima attrice romana Alessandra Mastronardi.

Il film liberamente ispirato all’autobiografia di Carla Fracci "Passo dopo passo – La mia storia", è stato realizzato con la consulenza diretta della stessa Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, e ripercorre il suo percorso umano e professionale, la carriera di un’icona della danza mondiale, universalmente riconosciuta come una delle più grandi ètoile del XX secolo e definita nel 1981 dal New York Times «prima ballerina assoluta».

Per Alessandra Mastronardi, uno dei volti giovani del cinema italiano, tra i più amati, si tratterà di una prova impegnativa e di grande prestigio. In arrivo dal grande successo de "L'allieva 3" e dalle registrazioni di "The Unbearable Weight of Massive Talent" girato al fianco dell'icona mondiale Nicolas Cage e in uscita nei prossimi mesi, Mastronardi ha già cominciato a prendere confidenza con le "punte".

Dopo le riprese eseguite a Roma e Orvieto, il set si sposterà a Milano e in particolare al Teatro alla Scala che, per la prima volta nella sua storia, apre le porte a una produzione fiction permettendo di girare all’interno dei suoi storici e prestigiosi spazi.

