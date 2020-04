Emergenza Coronavirus: da oggi parte ufficialmente la fase 2 all'Alcantara di Nera Montoro dove tutti i circa 500 dipendenti saranno sottoposti a test rapidi sierologici (non ancora affidabili al 100%), che permetteranno di rilevare la presenza di anticorpi nel sangue e stabilire se un individuo, pur non essendo positivo al Covis-19 quel momento, ha contratto l'infezione nelle settimane precedenti, anche senza sviluppare sintomi o avendone di lievi. Ma non solo, verificheranno se il virus è invece in azione e quindi il dipendente in questo caso sarà isolato e gli sarà effettuato il tampone.

Per lo screening è stato scelto il laboratorio Salvati che ha ottenuto tutte le autorizzazione da parte della Regione: «Abbiamo predisposto due punti all'interno dell'azienda - conferma Roberto Salvati - dove opereranno all'interno di tendoni due squadre formate da due medici, due operatori e due amministrativi. Il dipendente verrà controllato all'uscita del suo turno di lavoro e resterà comodamente seduto nella sua autovettura, gli verrà prima misurata la temperatura, poi verrà effettuato il prelievo del sangue da un dito. In seguito ci vorranno solamente 15 minuti per avere i risultati ed il dipendente resterà in attesa in un apposito parcheggio limitrofo. Tutti i dati saranno veicolati all'Usl e serviranno per dare vita ad un'indagine epidemiologica per controllare la funzionalità di questo test che viene usato dai laboratori privati già in Liguria e nel Lazio. Uno strumento utile nella cosiddetta fase 2 per cercare di mappare l'eventuale contagio e mettere in sicurezza i lavoratori e, con loro, le stesse imprese. Tanto che anche altre aziende vorrebbero seguire questo modello, senza però avere al momento indicazioni chiare in merito da parte della Regione che l'unico ente che può autorizzare i test ai privati: «Noi siamo pronti - conclude Roberto Salvati - un servizio che sarà solo su prenotazione e soprattutto sarà fatto in completa sicurezza nelle nostre strutture».

La vicina Regione Lazio ha dato il via ai test nei laboratori privati con una delibera dove è contenuta anche una stima dei costi che i clienti dovrebbero pagare per questo tipo di test e nella quale si auspica un' applicazione di prezzi non dissimili da parte delle strutture private. I costi nel dettaglio prevedono 20 euro per test rapido da sangue capillare (a fronte di costi sostenuti dalla struttura erogante di 15 euro) e 45 euro per un test sierologico con prelievo venoso (a fronte di costi sostenuti dalla struttura erogante di 30 euro).

