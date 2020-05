Alcantara: direzione e sindacati davanti ad un tavolo. Saranno sette le settimane di Cassa integrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trattative serrate all’Alcantara di Nera Montoro per superare l’impasse determinato da mancanza di commesse a seguito del crollo del mercato dell’auto. Intanto in un primo accordo s’è deciso, tra azienda e sindacati la cassa integrazione per sette settimane. La Cig interesserà tutti i lavoratori a rotazione. Due di queste settimane saranno di fermo totale. Con ogni probabilità sarà interessato anche il mese di agosto. Il sindacato ha anche chiesto per i lavoratori l'anticipazione delle spettanze della cassa evitando di passare dalle lungaggini dell’Inps; inoltre sul tavolo c’è la maturazione di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre alle ferie ed altri accessori, richieste che al momento non hanno avuto alcuna risposta. La trattativa comunque proseguirà anche nella giornata di domani, tredici maggio, per riuscire ad avere una composizione ed avviare a conclusione questa fase critica, con l’obiettivo pure di scongiurare il licenziamento del personale a tempo determinato, si parla di decine di lavoratori, la cui scadenza è prevista alla fine dell’estate.