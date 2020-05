Alcantara: da venerdì i circa cinquecento lavoratori della fabbrica di Narni entreranno in cig. Il testo completo dell'accordo

L’accordo tra Rsu aziendale e la direzione di Alcantara è stato siglato questa mattina, tredici maggio. Già ieri i sindacati avevano dovuto accettare il fatto che la fabbrica doveva stare ferma almeno per sette settimane e mezza per riprendersi dalla sovrapproduzione determinatasi dal blocco del mercato dell’auto, al quale Alcantara fa pesantemente riferimento. Con i dettagli di oggi si vede che nessuno dei quattrocento novantuno lavoratori metterà piede nello stabilimento, nemmeno i “quadri”; entreranno a turno in fabbrica soltanto i manutentori di pronto intervento sì da evitare qualsiasi problema agli impianti. Tra l’altro saranno anche “usate” le ferie in eccesso dei dipendenti prima di posizionarli in cassa integrazione. L’azienda anticiperà i ratei di cassa integrazione, che entrerà in funzione già da venerdì prossimo quindici maggio.

L’azienda comunque ha espresso grande fiducia perchè ritiene che al termine di questo lungo periodo che arriverà ad agosto saranno superati i problemi della crisi.

Di seguito il testo del verbale approvato con tutti i dettagli.



VERBALE DI ESAME CONGIUNTO



In data 13/05/2020,

tra



l'impresa Alcantara SPA, rappresentata dalla dott.ssa Novelli e dal Dott. Giontella

e

la RSU di stabilimento rappresentata dai sigg.ri: Pepi Fabio, Trombetta Simone, Camilloni Alessio, Zagaglioni Marco, Badinelli Cristiano, Massarelli Luca, Tomassi Marco, Bianchi Riccardo, Conti Cristiano, Roscini Alessandro, Zirini Fabio



in seguito alla richiesta di un periodo di CIG Ordinaria ex COVID-19,



L'Azienda ha fornito una ampia e dettagliata informativa in merito alla attuale situazione aziendale e di mercato: II settore automotive, stante il perdurare dell'emergenza sanitaria mondiale, sta registrando una ulteriore importante contrazione, con una rilevante flessione del mercato a livello globale ed un conseguente calo degli ordinativi e dei volumi produttivi. In particolare, la contrazione colpisce in misura maggiore il segmento di mercato in cui opera la società.

Illustrato quanto sopra l'azienda ha deciso di procedere alle fermate degli impianti produttivi, che potranno realizzarsi nei seguenti periodi:



Dal 15/05 Al 05/07 Con una durata presumibile di 7 settimane e 3 giorni;



potendo altresì interessare fino ad un massimo di n. 488 dipendenti, distinti in n. 30 quadri, n. 112 impiegati e n. 346 operai rispetto ad un organico aziendale composto ad oggi da n. 491 dipendenti (al netto della struttura dirigenziale).

Al termine di tale periodo la società prevede la normale ripresa lavorativa per tutto il personale per il superamento degli eventi riconducibili all'emergenza sanitaria.

L'Azienda si impegna ad anticipare il previsto trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati dalla Cassa Integrazione.

Da ultimo, compatibilmente con le esigenze tecnico-amministrative e produttive ed in considerazione della fungibilita dei profili professionali, I'Azienda effettuerà la rotazione del personale posto in CIGO.



Si allega al presente accordo l'intesa a latere contenente le modalità attuative.



Letto, confermato e sottoscritto



INTESA A LATERE DEL VERBALE DI ESAME CONGIUNTO DEL 13/05/2020



Le parti, in allegato all'accordo del 13/05/2020 e come parte integrante dello stesso, dopo la disamina e l'analisi congiunta del giorno 12/05/2020, convengono quanto segue:



• Dopo ampia illustrazione viene condiviso il piano di fermata dello stabilimento (Allegato 1) e gli assetti dei reparti nella marcia a capacita ridotta (Allegato 2);

In data 14/05/2020 verrà illustrato e condiviso il piano dei lavori indispensabili da svolgersi durante il fermo delle linee produttive, ove necessaria la presenza di personale operativo di reparto si potrà di conseguenza modificare il calendario di sospensione partendo da chi ha il numero maggiore di giornate di sospensione ed in seconda istanza un numero minore di spettanze;

• Vengono schedulati successivi appuntamenti finalizzati alla consegna alla RSU dei calendari di sospensione per singola unità con i nominativi dei dipendenti, gia a partire dal 13/05;

• Lo smart working sarà sospeso per il periodo di fermata totale dello stabilimento (25/05-07/06). Nelle restanti settimane di sospensione dovra essere autorizzato e motivato dall'esigenza di garantire il mantenimento del distanziamento sociale;

•Per tutte le funzioni considerate non interrompibili dal piano di fermata (Tecnici in Turno, elettricista in turno, PRAU etc) sarà esclusa la presenza in doppio. Per la prestazione richiesta, a parità di competenze, si darà priorità al personale con le spettanze residue più basse consentendo al collega di fruire ferie o spettanze, fino all'azzeramento dei residui anno precedente;

•I Polivalenti di produzione seguiranno lo schema turno del Reparto di provenienza;

•La squadra di emergenza sarà ridotta a n° 3 componenti per il periodo di fermo totale dello stabilimento sett. 22 e 23 (1° operatore PRAU (Quadrista) — Elettricista in turno — tecnico in turno). La stessa sarà composta da 5 persone nei periodi di marcia a capacita ridotta o parziale sett 21 e dalla 23 alla 27 (1° operatore PRAU (Quadrista) — Elettricista in turno — tecnico in turno — operatore tintoria — operatore greggio meccanico);

•Considerata la sospensione delle trasferte per conto lavoro, il primo operatore ispezione finale potrà fungere da preposto anche per il personale delle lavorazioni esterne;

•La reperibilita della manutenzione è sospesa dal 15/05 al 05/07;

•Per esigenze straordinarie ed a carattere di comprovata necessità, sarà possibile, a parità di competenze, effettuare cambi turno e di giornate di sospensione previa autorizzazione del responsabile con mail all'ufficio del personale, nel rispetto dei totali dell'intero periodo;

•Eventuali richieste da parte dei lavoratori di messa in sospensione per tutto il periodo dovranno essere motivate da comprovata necessità e comunicate all'ufficio del personale entro e non oltre it 14/05/2020, l'accettazione della richiesta sarà valutata caso per caso in base alle competenze specifiche e fungibilita individuali;

•Attività esternalizzate della Fibra e del Feltro saranno condotte da personale interno previa formazione e coerentemente alla valutazione dei rischi;

•l'assetto di PRAU per le settimane 20 e dalla 23 alla 27 sarà preferibilmente quello standard (2 operatori e 2 primi operatori), ove non ci fosse la disponibilità di personale per la copertura di tutti i turni si potrà marciare alla presenza di un solo primo operatore;

•per tutto il periodo sono vietati gli straordinari ad eccezione di situazioni di urgenza e di importanza per l'azienda, salvaguardia della sicurezza e/o impianti, esigenze improrogabili di ricerca e risposta al mercato, ove non sia possibile l'utilizzo di personale posto in cassa integrazione.



Le parti convengono che l'azienda, in via del tutto straordinaria, non ripetibile e come condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, provvederà all'integrazione dei ratei di ferie per le giornate di sospensione.



Le parti, analizzato quanto sopra convengono di privilegiare I'utilizzo degli istituti di ferie, ROL, Conto ore 2019 previa richiesta dei dipendenti a sistema Zucchetti prima di ricorrere all'ammortizzatore sociale CIGO. La richiesta debitamente autorizzata dovrà pervenire entro e non oltre il 31/05 (per il periodo 15/05-31/05 , il 30/06 (per il periodo 1/06-30/06 ), il 31/07 (per il periodo 01/07-05/07).





ALL 2 Bozza in attesa di definizione Lobo



Assetto periodo dal 15/05 al 05/07/2020 ALL.2

assetto standard (vedi accordo) nelle

settimane 20 e dalla 23 alla 27. assetto

PRAU ridotto di un l'op nelle sett. 22 e 23

FIBRA 1 linea a 3/7

1 FOSP a 3/7

FELTRO 1 FOSP a 1/5

1 ISP 3/7 (con organico di 4 risorse)

lop - SRD sovent o fans 3/7



GREGGIO SR-D





GREGGIO IE solvent/FANS 3/7 + IP 3/5

GREGGIO PU 2 posizione a 3/5

GREGGIO SPLI 1 pdl 3/7

GREGGIO BUFF 1 linee 3/7

GREGGIO ISP 1 linee 3/7+ 1 a 1/5 + ribaltarotoli 1/5

4 sqa 3/7 compresi i primi operatori)

TINTORIA cc a 2/7

small 3/7

LABO CO LORE 5 operativi

FINISSAGGIO 2 posi 2/7

ACCOPPIATO 2 posizioni a 2/5

LAV ESTERNE 3 persone compreso 1° op

ISP FINALE 3 tavoli a turno (2/7) + imballo 2/7+ 1 op

ribaltarotoli (1/5)







LABO in via di definizione



