L’estate a Terni entra pian piano nel vivo, così come la voglia di ricominciare a incontrarsi all’aperto, con prudenza ma cercando di dimenticare i periodi recenti di costante distanziamento sociale. Un’occasione, in tal senso, è certamente la 12esima edizione della rassegna cinematografica “Il mondo in un cortile” in cui, su iniziativa dell’Associazione Il Pettirosso, alcuni quartieri cittadini diventeranno cinema all’aperto, aperti a tutti. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione con il progetto “Scelgo l’Umbria” di CSC Credito Senza Confini e CIdis, dopo l’esordio del 9 giugno scorso, si articola nella proiezione di altri 5 film (ingresso ore 21).

«Abbiamo iniziato il nostro progetto nel 2011 - racconta Marco Carniani, presidente dell’Associazione Il Pettirosso e animatore della rassegna - con l’obiettivo di creare reti e rapporti sul territorio ternano. Dal 2017 la proiezione dei film è diventata itinerante , grazie alla collaborazione e alla disponibilità di gruppi di residenti nei diversi quartieri cittadini. L’edizione di questo 2022 si articola in 4 sedi differenti, che cercano di collegare le parti più diverse della nostra città: Borgo Bovio, Campomaggiore, Borgo San Martino e Le Grazie. Per l’esordio invece ci siamo avvalsi della collaborazione dello spazio condiviso Bloom, tra via Galvani e via Ferraris, proprio al centro di Terni».

Si riparte, quindi, giovedì 16 giugno (Le Grazie, ex-circ. Cervino) quando verrà presentato in anteprima “Una giornata particolare”, animatic realizzato dalla IVB del liceo “O. Metelli” di Terni, con a seguire la proiezione del film “Talien”, documentario del 2017, per la regia di Elia Mouatamid, un viaggio verso il Marocco di un figlio alla ricerca delle sue radice, insieme col padre. Borgo Bovio (via Campania) ospiterà invece il film successivo, giovedì 23 giugno: “Bangla”, commedia del 2019 per la regia di Phaim Bhuiyan, una storia d’amore ambientata a Roma, che mette in scena il tema delle differenze culturali e degli stereotipi in una città multietnica come la capitale. A Campomaggiore (via Pratesi), poi, verrà proiettato il primo film d’animazione della rassegna: “Trash. La leggenda della piramide magica”, giovedì 30 giugno, si incentrerà in modo divertente sul tema attualissimo del riutilizzo dei rifiuti. A chiudere il ciclo di film, altri due incontri, entrambi a luglio ed entrambi presso la Piazzetta di San Martino: giovedì 7 luglio sarà la volta di “Flee”, altra animazione del 2021, una storia vera di fuga dall’Afghanistan fino alla Danimarca; infine, giovedì 14 luglio concluderà “Il legionario”, film drammatico del 2021, regia di Hleb Papou, opera prima ancora una volta ambientata a Roma e che affronta il tema delle case occupate in città dal punto di vista di un poliziotto italiano di origine africana che ben conosce, per esperienza vissuta, il dramma dei senza casa.

«Per quanto riguarda la logica di scelta dei film - spiega Carniani - abbiamo preferito puntare su pellicole poco distribuite in Italia, spesso firmate da registi con background migratorio ma fortemente legati al contesto in cui hanno girato, con un rapporto privilegiato e autentico col territorio in cui sono ambientate le storie».

Per tutte le proiezioni dei film l’ingresso è assolutamente libero e gratuito: «Abbiamo deciso di mantenere questa politica di gratuità - conclude il presidente dell’Associazione Il Pettirosso - proprio per consentire a tutti di poter assistere ai film, con una particolare attenzione anche al pubblico dei più piccoli, il che spiega la scelta di proiettare anche film di animazione». Ovviamente è tuttavia possibile contribuire, sia sostenendo gli eventi economicamente, sia candidandosi come volontari per l’organizzazione logistica degli spettacoli. Per coloro che volessero sostenere la rassegna con un contributo in denaro, è possibile farlo attraverso bonifico (IT65D0760114400000053228185) oppure tramite PayPal (www.paypal.com/paypalme/IlPettirosso).