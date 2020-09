Al via i lavori per il ripristino del ponticello sulla Tiberina nei pressi di Taizzano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un primo lavoro stradale vedrà il via il prossimo 14 settembre: è quello che interesserà il ponticello sulla Tiberina che aveva determinato la messa in funzione di un semaforo lunghissimo, vera croce degli abitanti. Lo racconta il sindaco il quale spiega che la data è stata scelta apposta per evitare di ridurre la carreggiata stradale il giorno del passaggio della corsa ciclistica di professionisti, la Tirreno – Adriatico. Un paio di mesi di lavoro per ripristinare la funzionalità completa. Il lavoro del ponticello fa parte di un elenco che l’Anas, nei giorni del grande caos determinato dalla chiusura del Viadotto Montoro aveva promesso di eseguire; a seguire verrà l’accesso della frazione di Ponte San Lorenzo e le barriere antirumore di San Liberato secondo un cronoprogramma molto serrato, che vedrà una riqualificazione della rete stradale. E’ previsto anche il rifacimento del manto stradale nei tratti che erano stati interessati al traffico pesante in quel periodo e che oggi sono piene di avvallamenti.