NARNI Al via la festa della Madonna del Ponte. Da venerdì 30 agosto fino a domenica 8 settembre, al santuario di Narni Scalo si celebra la festa della Natività di Maria con varie manifestazioni religiose, culturali, artistiche, sportive e musicali.Nella chiesa della Madonna del Ponte è custodita la bellissima immagine di Maria con il Bambino, affrescata nella grotta all'interno del santuario, risalente al 1.050. Viandanti e pellegrini di passaggio lungo la via Flaminia avevano l'abitudine di soffermarsi davanti alla grotta (a poca distanza dal Ponte d’Augusto) in segno di venerazione e di culto per la Madonna. In seguito alla distruzione del ponte, il passaggio dei viandanti cambia percorso, per cui la grotta con i suoi dipinti cadde nell'abbandono fino al 1714, quando un cacciatore la scopre. Nel 1722 il vescovo di Narni Francesco Saverio Guicciardi decreta la costruzione della chiesa, su progetto dell'architetto Giovanbattista Giovannino detto il Battistini. Nel 1728, il Santuario viene consacrato dal vescovo Nicolò Terzago. La Grotta, inglobata nel Santuario, è ornata da un frontespizio ricco di un maestoso complesso di statue e altorilievi in stucco bianco, opera dello scultore Michele Chiesa da Como. In alto, al centro, si staglia la figura della Vergine Maria che è assunta in cielo. Il programma culturale prevede per venerdì 30, alle ore 17 presso la Sala del Camino di Museo Eroli, la conferenza dal titolo: “Costruire la fratellanza umana nel mondo di oggi, secondo Papa Francesco”. Sabato 31 agosto (alle ore 18,45) è prevista la rievocazione storica “Un ponte che è storia. Il ponte nel tempo, da Augusto al Santuario” a cura dell’Associazione Ocriculum Ad 168. Domenica primo settembre (ore16,30), visita guidata all’Abbazia di San Cassiano, con partenza dal Santuario, passando per le Gole del Nera. Venerdì 6 settembre (ore 22) si svolgerà la presentazione del premio “Enrico Secondi”, giunto alla IV edizioneIl programma religioso prevede ogni giorno la recita del rosario meditato alle ore 17.15. Alle 18 la santa messa animata dalle comunità delle diverse parrocchie del Vicariato di Narni: Sant’Antonio Narni scalo, Otricoli, Taizzano, Sante Rita e Lucia, Concattedrale di Narni, con le associazioni mariane della diocesi.Altri appuntamenti: domenica primo settembre a (ore 16,30) la celebrazione dell’Unzione degli Infermi, con la partecipazione dell’Unitalsi e a seguire l’inaugurazione del restauro degli stucchi della parete absidale. Sabato 7 settembre (alle ore 20,45) la processione con l’immagine della Madonna, dalla chiesa di Sant’Antonio di Narni scalo al Santuario, accompagnata dalla filarmonica città di Narni. Domenica 8, alle ore 18, la solenne celebrazione con i sacerdoti della diocesi a conclusione del pellegrinaggio diocesano, presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese. Il pellegrinaggio, che trova le sue radici nella devozione mariana, nella cultura dell’amore, è divenuto un appuntamento di comunione e di condivisione dell’intera diocesi legato ad uno dei più importanti santuari mariani del territorio e partirà alle ore 13.45 dalla cattedrale di Terni. Anche il programma ricreativo è ricco di iniziative con tornei di burraco, briscola e di scacchi per bambini (quest’ultimo organizzato in collaborazione con l’Associazione Tatanzak, venerdì 30, alle ore 18,30).Sabato 7 settembre (ore 22) il concerto di beneficenza con musicisti jazz. L’iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi a favore del progetto fatto proprio dal Santuario: “ Cento sedie a rotelle per i disabili dell’Uganda”.Tutte le sere funzionerà un attrezzatissimo stand gastronomico che proporrà piatti tipici del territorio, braceria e pizzeria, con musica e ballo.