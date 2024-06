Terni. Al via la corsa ai campus estivi ma a pesare è il caro iscrizione

IL FOCUS

A Terni nascono sempre meno figli, ma i centri estivi ancora fanno boom. Anche per questa estate l'offerta per assicurare ai ragazzi la possibilità di trascorrere momenti di svago all'insegna dello sport, della cultura e del tempo libero, è davvero ampia. Ecco alcune delle proposte cittadine. Da domani salpa il Clt summer sport campus che andrà avanti fino al 6 settembre. Per gli organizzatori del Circolo lavoratori Terni, sarà un'estate indimenticabile di gioco, sport e divertimento per bambini dai 4 ai 14 anni. «La nostra prerogativa è offrire un'esperienza inclusiva e multidisciplinare, progettata per sviluppare competenze trasversali e promuovere la crescita personale di ogni partecipante». Quali discipline sportive potranno essere scelte? Calcio a 5, canottaggio, ginnastica artistica, karate, lotta, mini rugby, nuoto, padel, pallavolo, pesca sportiva, tennis. Sarà garantito il servizio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Il servizio mensa è garantito dal ristorante La fonderia. Ogni famiglia dovrà sborsare per una settimana 70 euro, se iscrive il figlio o la figlia solo la mattina, altrimenti 110 per tutto il giorno.La polisportiva Ternana propone al San Valentino Sporting, il campus di calcio per bambini dai 5 ai 13 anni. Saranno tre le settimane di giugno dove saranno coinvolti la mattina con addestramento tecnico e situazionale e individuale, tornei, relax in piscina e partite sul campo Padbol la novità dell'estate. Sempre in questa location andrà in scena l'Educamp Coni "dal gioco ai giochi". Le attività sportive proposte saranno calcio, danza sportiva, ginnastica, judo, karate, pallavolo, nuoto. Il servizio mensa è garantito da Sporting Ristò.Sempre da domani e fino al 30 agosto, pure le Piscine dello stadio allestiranno lo junior sport campus con corsi di mini basket, mini rugby, mini volley, acquaticità e corsi di inglese. Durante lo stesso periodo nell'adiacente campetto delle piscine sarà organizzato dalla società Pink il "Next camp gen" rivolto a ragazze dai 6 ai 13 anni che desiderano appassionarsi alla pallacanestro, offrendo pure laboratori creativi e nuoto.Sempre per gli amanti della pallacanestro, invece, dal primo luglio al 19, dalle 8 alle 13, andrà in scena il Bosico basket summer camp che prevede all'oratorio giochi e tornei di minibasket, laboratori musicali e piscina. La quota settimanale è di 60 euro. Rivolto a bambini e bambine dalla prima elementare alla prima media. Anche il Tennis club Terni organizza il campus estivo dai 5 ai 14 anni alla Romita. Oltre alla possibilità di pranzare, i bambini potranno cimentarsi nel tennis, padel, golf, nuoto e calcio a cinque. Prevista pure un'attività ludica e didattica. Costi? 75 euro per una settimana fino alle 13,30, 105 fino alle 17. Anche Cardeto si rimette il gioco.Da domani fino al 6 settembre, l'Asd Gioco e sapori organizza il campus per bambini dai 4 ai 15 anni, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,30 che con il pranzo può arrivare fino alle 14,30. Cosa si potrà fare? Calcio, multisport, musica, danza, laboratori. Insomma anche per quest'estate la conca ternana potrà contare su un'offerta capillare da campus mania, in attesa che vengano inaugurati i vari spazi multifunzionali che, c'è da scommetterci, attireranno tanti altri ragazzi.