Al via la 29esima edizione di "Narni, le vie del cinema": storie riprese, film restaurati e molto altro

Narni- Torna l’appuntamento con “Le vie del cinema”, il festival dedicato alla memoria del cinema.

Dal 31 luglio al 5 agosto al parco Bruno Donatelli di Narni Scalo, non solo proiezione di pellicole storiche restaurate ma anche musica, laboratori per bambini e mostra dei manifesti realizzati dalla Scuola Internazionale di Comics, che continua la sua collaborazione con la rassegna narnese.

“Storie riprese” è il nome della 29esima edizione del festival del film restaurato.

Si riparte dalla prima regia di Nino Manfredi, con il cortometraggio “L’avventura di un soldato”. Per ricordare il rapporto fra Calvino e il cinema, al centenario dalla sua nascita sarà proiettato “Renzo e Luciana”, uno degli episodi del film Boccaccio 70, diretto da Mario Monicelli, tratto dal racconto di Calvino “L’avventura di due sposi”.

Le vie del cinema proporrà anche un film recente, ma già bisognoso di restauro, come Il ladro di bambini (1992), curato dalla cineteca di Bologna, che sarà presentato dal regista Gianni Amelio. Gli altri titoli permetteranno di rivedere alcuni film di genere, quindi legati a una grande tradizione del cinema popolare italiano: il thriller Milano calibro 9 (Fernando Di Leo, 1972) e le commedie La voglia matta (Luciano Salce, 1970), Sogni d’oro (Nanni Moretti, 1981) e Teresa la ladra (Carlo Di Palma, 1973) in omaggio a Monica Vitti.

Spazio anche ai bambini, con la rassegna parallela alla classica selezione di pellicole restaurate che proporrà ogni sera su grande schermo dalle ore 21, in una zona laterale del parco ‘Donatelli’, una serie di film animati. In scena: Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina; Spirit – Il ribelle di Elaine Bogan e Ennio Torresan, Frozen II di Chris Buck e Jennifer Lee, Pets – Vita da animali di Chris Renaud e Yarrow Cheney, Oceania di Ron Clements e John Musker; Dumbo di Tim Burton. La rassegna narnese, inoltre, va in scena all’insegna della sostenibilità. L’obiettivo è quello di creare il minor impatto ambientale possibile con una serie di accorgimenti riguardanti le strutture e il ridotto utilizzo della carta, grazie all'aiuto della comunicazione digitale.