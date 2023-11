Al teatro Mancinelli di Orvieto la Filarmonica omonima presenta "Il sipario e lo specchio in musica"

"Il sipario e lo specchio in musica" è il titolo del concerto-lettura che domenica 3 dicembre, alle 18, la filarmonica “Luigi Mancinelli” porterà sul palco del teatro omonimo con il patrocinio del Comune di Orvieto e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio. La banda giovanile aprirà il programma con la partecipazione delle scuole di danza Perseide e New Art per poi lasciare la scena alla filarmonica, diretta dal maestro Lamberto Ladi, che con la musica accompagnerà i brani del libro "Il sipario e lo specchio" di Carlo Mazzoni, dedicato al teatro Mancinelli, letti dalle voci narranti Maria Rita Marziali e Alberto Romizi.

Per partecipare al concerto si consiglia la prenotazione telefonando al 375/5292905 domani giovedì 30 novembre dalle 10 alle 12:30, sabato 2 dicembre dalle 15:30 alle 18:30 e domenica 3 dicembre dalle 14 alle 15.