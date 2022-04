Al Teatro Mancinelli di Orvieto per “Chi è di scena" Nancy Brilli e Chiara Noschese nella commedia "Manola"

A chiudere la seconda parte della stagione di prosa 2021/2022 del Teatro Mancinelli di Orvieto sarà - Martedì 12 aprile ore 21 – la pièce teatrale “Manola” tratta dall’omonimo secondo romanzo di Margaret Mazzantini, portato in scena, ovunque con grande successo, da Nancy Brilli e Chiara Noschese con la regia di Leo Muscato.

«Due sorelle gemelle in contrasto tra loro – dice della sua opera l’autrice Margaret Mazzantini - come due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo. Anemone, sensuale e irriverente, che aderisce ad ogni dettaglio della vita con vigoroso entusiasmo, e il suo opposto Ortensia, uccello notturno, irsuta e rabbiosa creatura in cerca di una perenne rivincita. Le due per un gioco scenico si rivolgono alla stessa terapeuta dell’occulto e svuotano il serbatoio di un amore solido come l’odio. Ed è come carburante che si incendia provocando fiamme teatrali ustionanti, sotto una grandinata di risate. In realtà la Manola del titolo, perennemente invocata dalle due sorelle, interlocutore mitico e invisibile, altro non è che la quarta parete teatrale sfondata dal fiume di parole che Anemone e Ortensia rivolgono alla loro squinternata coscienza attraverso un girotondo di specchi, evocazioni, malintesi, rivalse canzonatorie».

Nancy Brilli e Chiara Noschese entrano magistralmente nell’universo femminile delle due protagoniste che, pur avendo condiviso le stesse emozioni, vivono in due universi lontani tra loro. Questo loro strano confronto si trasforma in un contrastante condensato di rancore e affetto dal quale non mancano tuttavia battute piacevoli.