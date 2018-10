© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Mancano solo poche prenotazioni e il servizio immunotrasfusionale dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni tornerà ad aprire le sue porte domenica 21 ottobre per venire incontro anche alle esigenze di coloro che, per motivi professionali o personali, hanno difficoltà a donare il sangue durante la settimana lavorativa. Si ricorda che la raccolta sangue domenicale (con accettazione dalle ore 8 alle 10) funziona solo su prenotazione per un minimo di 15 persone. È possibile prenotarsi entro venerdì 19 ottobre chiamando l'Avis comunale (0744-400118), la Croce Rossa di San Gemini (393-8850056) o il Sit di Terni (0744-205679) dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle ore 13. «Vanno mantenute stabili le scorte di sangue sul territorio - dice il direttore del Sit di Terni Augusto Scaccetti - che invece risultano sempre precarie, considerato il persistente calo delle donazioni almeno sul territorio ternano». «Come sempre - aggiunge - ci auguriamo che, oltre ai donatori abituali, si aggiungano anche nuovi donatori e che la promozione della cultura della donazione inizi fin dalle scuole, in modo che cresca il numero di giovani che, raggiunta la maggiore età, decidano di dare il loro contributo con un gesto che è segno di civiltà prima ancora che di solidarietà». Le ultime due aperture domenicali dell'anno sono state concordate dal Sit di Terni insieme al Sit di Foligno e all'Avis provinciale lo scorso settembre, per scongiurare possibili situazioni di carenza di sangue negli ospedali, legate anche alle prime manifestazioni dell'influenza stagionale. La prossima apertura domenicale è programmata per il 16 dicembre, con lo stesso orario. In tutti gli altri giorni dell'anno, festivi esclusi, il servizio immunotrasfusionale di Terni è aperto dalle ore 7,30 alle 11 dal lunedì al sabato.