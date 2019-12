Al Secci arriva Pinocchio, lo spettacolo di burattini contro il bullismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Il Teatro Comunale Secci di Terni ospiterà sabato 28 e domenica 29 dicembre lo spettacolo «Pinocchio, le avventure di un sognatore», messo in scena dal Teatro Umbro dei Burattini, diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan. Queste avventure di Pinocchio, rivisitate in chiave contemporanea, vogliono parlare anche ai giovanissimi di bullismo e integrazione sociale, «tema sempre più attuale e di primaria importanza per le fasce esposte a pericoli sia sul web che negli ambienti di socializzazione». Così, nei 75 minuti dello spettacolo, l’elemento classico della storia e dei burattini di legno dipinti a mano da un artigiano dialoga con quello moderno del mondo dei videogiochi e dei social network, in cui è stato traslato il protagonista; la compagnia ha fatto questa scelta per poter parlare lo stesso linguaggio dei piccoli spettatori ponendoli, allo stesso tempo, davanti a un nuovo modo di comunicare: quello dello spettacolo di burattini. Per ogni data sono previsti due spettacoli, uno alle 15.30 e uno alle 17.30.