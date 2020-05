Al "Santa Maria della Stella" di Orvieto i futuri papà riammessi in sala parto

L'emergenza Covid li aveva esclusi dal momento più bello, la nascita del proprio figlio, e aveva lasciato sole le future mamme a affrontare il parto senza i propri compagni, ma da oggi, venerì 15 maggio, l'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Orvieto diretta dal dottor Patrizio Angelozzi è lieta di annunciare "che come previsto dalle disposizioni regionali, i futuri papà potranno accedere in sala parto adottando ovviamente tutte le misure di sicurezza e prevenzione previste dalla direzione sanitaria."



Una notizia lieta per i papà che potranno quindi assistere da vicino le proprie mogli o compagne durante il corso del travaglio e vivere insieme a loro gli attimi indimenticabili della nascita del proprio bambino.