Al presidente della Ternana Bandecchi il premio Fortunato per l'adozione del Passaporto ematico

TERNI - Il presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi, riceve presso il salone d’onore del Coni a Roma, il premio “Andrea Fortunato – lo sport è vita“, giunto alla 13esima edizione ed organizzato dalla Fondazione Polito.

Il prestigioso riconoscimento di miglior presidente in quanto la Ternana (assieme alla Salernitana) è stata la prima Società italiana ad adottare il passaporto ematico per tutti i suoi tesserati (prima squadra, settore giovanile e femminile).

L’obiettivo della Fondazione Polito è quello di rendere obbligatorio il Passaporto Ematico, intitolato a quattro compianti calciatori: Andrea Fortunato, Piermario Morosini, Flavio Falzetti e Carmelo Imbriani.

«Il Passaporto ematico -si legge in una nota- mira a introdurre gli esami a carattere ematico e cardiaco tra quelli attualmente previsti per ottenere l’idoneità sportiva, proprio al fine di evitare tragedie come quelle che hanno purtroppo colpito i sopracitati calciatori».

Presenzieranno all’evento, oltre che il ministro dello sport, Andrea Abodi, il presidente del Comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò, ed i presidenti della Federcalcio Gabriele Gravina e della Lega Serie B, Mauro Balata.