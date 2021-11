Treofan, la viceministra Todde: «Rinnovo Cig e progetti di rilancio»

Al Mise è ripreso il tavolo per la reindustrializzazione di Treofan, con l'accordo siglato a febbraio dello scorso anno prossimo alla scadenza. Per questo si è parlato soprattutto di rinnovo della cassa integrazione e dei progtti di rilancio già condivisi dal liquidatore Filippo Varazi e la viceministra Alessandra Todde. «Si tratta di due progetti complementari e non concorrenti - ha confermato la Todde - di questi, uno coinvolge l'azienda umbra Novamont con cui sono in corso interlocuzioni per valutare possibili strumenti a supporto».

Per garantire il tempo necessario al processo di reindustrializzazione, il Mise in stretto coordinamento con la Regione Umbria, ha rinnovato l'area di crisi complessa di Terni mettendo quindi a disposizione nuovi ammortizzatori sociali: «Il rinnovo della Cig in deroga è necessaria per mantenere i lavoratori in continuità anche in vista della scadenza dell'attuale Cig il prossimo febbraio. Seguo questo tavolo dal governo precedente e conosco le difficoltà dei lavoratori e del territorio, per questo confermo che non farò mancare il mio supporto e quello del Mise per riuscire a risolvere seriamente questa vertenza garantendo sviluppo e occupazione» ha concluso la viceministra allo Sviluppo Economico.