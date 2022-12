Al Mancinelli di Orvieto torna in scena la Compagnia della Rupe con il suo "Les Bohémiens Opera Rock"

Orvieto- Torna in scena dopo tre anni di stop la Compagnia della Rupe.

Appuntamento sabato 7 gennaio alle 21 e domenica 8 gennaio alle 17 al Teatro Mancinelli di Orvieto con "Les Bohémiens Opera Rock", il musical che nel 2018 vinse il Premio Mecenate della FITA come Miglior Spettacolo Regional e che le permise poi di accedere alla Finale Nazionale, non più disputata causa covid.

Un musical ispirato al film "Moulin Rouge!" di Luhrmann, rivisitato con colonne sonore senza tempo, passando dal rock anni '70 fino ad arrivare al pop moderno, abbracciando vecchie e nuove generazioni. I testi originali e una personale sceneggiatura rendono unico uno spettacolo musicale, interamente riadattato in lingua italiana.



Frizzante, drammatico e comico al contempo, un musical inedito adatto a tutti. Ambientato nella Parigi di fine '800, riprodotta da imponenti scenografie e colorata da vistosi e curati costumi. Il tutto sapientemente prodotto in casa dalle abili ed esperte mani dei componenti della Compagnia.Dopo aver calcato lo storico Anfiteatro Bleso di Tivoli e aver stupito le oltre 2000 persone del futuristico Ice Krakov di Cracovia, dopo aver partecipato ad importanti rassegne come il Civit’Arte di Civita di Bagnoregio e il Tuscia Opera Festival di Viterbo, la Compagnia della Rupe decide di riprendere il suo percorso da un teatro a lei molto caro, che ha scandito le tappe più emozionanti della sua storia artistica: il Mancinelli di Orvieto e il suo affezionato pubblico.Le prevendite sono aperte sia in biglietteria che online.