Al "Mancinelli" di Orvieto, Pino Strabioli porta in scena il suo omaggio a Paolo Poli

Il sipario del Teatro “Mancinelli” di Orvieto si apre oggi, venerdì 10 dicembre, alle 21, e in replica domenica 12 alle 17, sul suo direttore artistico, Pino Strabioli, stavolta nella veste di interprete di “Sempre fiori mai un fioraio!”, l'omaggio che l'attore, regista, conduttore televisivo, scrittore orvietano ha voluto dedicare all'indimenticata genialità scenica di Paolo Poli.

Il monologo, quasi un reading, che Strabioli porta in scena a Orvieto, dopo il successo di Firenze e Roma, tappe di una lunga tournée che proseguirà nei prossimi mesi, nasce come naturale evoluzione dell'omonimo libro edito da Rizzoli realizzato mettendo insieme tratti, racconti, frammenti di vita che Poli ha affidato a Strabioli nel corso di tanti pranzi, nello stesso posto, alle stessa ora, nell'arco di due anni, in cui ha messo a nudo se stesso come mai fatto finora per nessuno e con nessun altro scrittore.

«Per me Paolo Poli è stato un maestro, un maestro di palcoscenico, io non ho frequentato l'accademia, la prima vera tournee di quelle di una volta l'ho fatta con lui, ricordo quattrocento repliche de 'I Vaggi di Gulliver', da novembre a maggio; è stato la mia accademia, mi ha insegnato la disciplina, lo stare sul palcoscenico, a lavorare nei teatri più grandi d'Italia, la puntualità, la dizione, tutto. E la persona più libera di pensiero ma anche la più rispettosa verso gli altri, più corretta che io abbia mai incontrato nella vita.»

Quella che Strabioli gli dedica è una piece dedicata al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il Novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile. Strabioli ne racconterà l’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, con pennellate decise ma eleganti a tracciare un’esistenza che resta un punto di riferimento, e non soltanto nella storia teatrale di questo paese. «Elegante, lui lo era – continua Strabioli - una eleganza d'animo sostenuta da una cultura incredibile, è stato un genio. Mi ha emozionato portare questo spettacolo nei teatri, a partire dalla “sua casa”, il “Niccolini” di Firenze, la gente viene si per me ma viene anche e soprattutto per omaggiare lui, il suo talento, la sua storia.»

Un libro, e poi uno spettacolo, che è nato da uno scambio “vostro”: «Ero un ragazzino quando l'ho conosciuto – racconta Strabioli – forse mi ha anche un po' adottato si può dire, e quindi probabilmente questi nostri momenti di racconto sono nati proprio così in modo naturale, non aveva mai voluto parlare della sua vita in nessuna intervista, né aveva mai accettato di scriverne, con me lo ha fatto e ne sono felicissimo. Mi ha raccontato la sua vita, anche la più privata, tutta la sua vita. Si fidava.»

Dal libro allo spettacolo: «Durante il lockdown mi è venuto in mente di portare in scena il libro, la necessità di fare cose semplici, a un personaggio, ho avuto tempo di riflettere, di rimettere mano al libro e così è nata questa idea che ho voluto per Orvieto portare al Ridotto e al prezzo unico di 15 euro: al Ridotto perché avevo bisogno di un contatto particolare con lo spettatore e al prezzo che ho scelto perché trovo che in questo momento non sia il caso di chiedere alla gente di fare di più.»