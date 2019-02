© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Insegnare, vendere un prodotto, parlare al telefono, rilasciare un’intervista, sostenere un colloquio di lavoro, cantare: tante situazioni, professionali e di vita quotidiana, che ciascuno di noi si è trovato ad affrontare almeno una volta. Situazioni nelle quali è importante saper parlare in modo efficace e senza inflessioni dialettali. Il liceo classico ‘Tacito’ di Terni organizza “Tanto per dire…”, un corso di dizione rivolto a studenti, docenti e a tutti i cittadini interessati. Durante il corso verranno affrontati tutti gli aspetti che riguardano la dizione e la pronuncia ‘neutra’ della lingua italiana: dalla respirazione alla corretta emissione dei suoni, dall’articolazione all’intonazione, all’espressività. Oltre alle regole dell’ortoepia e della fonetica, gli accenti e la pronuncia di vocali e consonanti. Il corso sarà tenuto da un docente esperto esterno e si svolgerà in orario pomeridiano (compreso tra le 17 e le 19) nei giorni di apertura della scuola. Il calendario del corso verrà diffuso successivamente, prima dell’inizio dello stesso. Il costo del corso sarà di 80 euro comprensivi di assicurazione. La durata sarà di 14 ore totali (suddivise in 7 incontri da due ore ciascuno). I corsi avranno inizio nel mese di marzo. Il corso verrà attivato solo se si raggiungerà un numero minimo di adesioni (12 – 15 per ogni gruppo). Le adesioni dovranno pervenire entro il 28 febbraio. Eventuali adesioni che perverranno dopo il termine ultimo di presentazione delle domande (e comunque prima dell’inizio del corso) potranno essere accolte verificata la disponibilità dei posti. Il modulo di iscrizione si può scaricare dal sito della scuola e potrà essere inviato tramite mail all’indirizzo didattica@tacitotr.gov.it o consegnato direttamente presso gli uffici di segreteria didattica. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato utile per il curriculum professionale.