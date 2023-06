Al Festival Internazionale di Arte e Fede di Orvieto brilla la luce dei “The Sun”

Grande attesa a Orvieto per il concerto-testimonianza dei The Sun che all'interno del Festival di Arte e Fede si esibiranno, con ingresso gratuito, lunedì 5 giugno alle 21 in Duomo.

Francesco Lorenzi (autore, cantante, chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista), Gianluca Menegozzo (chitarrista), Andrea Cerato (chitarrista). Musicisti, ma prima di tutto amici. Arrivano dalla provincia di Vicenza, anche se hanno girato il mondo. Oltre 800 i concerti all'attivo in 20 Stati di 4 continenti. Insieme costituiscono i “The Sun”, naturale evoluzione dei Sun Eats Hours, formatisi nel 1997. Prima di siglare un accordo con Sony Music, avevano già all’attivo quattro album in inglese distribuiti in Europa, Giappone e Brasile.

«Siamo onorati di portare la nostra musica e testimonianza al Festival Internazionale d’Arte e Fede e in particolare di poterlo fare all'interno del cuore pulsante di Orvieto, il Duomo, che ho sempre considerato una delle massime espressioni della straordinarietà dell'uomo quando pone la sua arte a servizio della Parola e nelle mani di Dio« ha dichiarato il leader del Gruppo Francesco Lorenzi.

Nati e rinati, premiati come “Miglior punk rock band italiana nel mondo”, in un atteso concerto-testimonianza presenteranno il nuovo album “Qualcosa di vero”, pubblicato dall’etichetta La Gloria, che nasce da forti esperienze personali e in grado di parlare al cuore di chi vuole fare del proprio cammino una storia autentica, insieme ad altri brani dai precedenti lavori “Spiriti del Sole”, “Luce”, “Cuore aperto”.

«Accolgo con gioia il concerto-testimonianza dei The Sun nel Duomo di Orvieto, le cui pareti, erette per amplificare il profondo silenzio della preghiera, attendono di essere dipinte, in modo sempre nuovo, dalle voci del canto della lode”, commenta il Vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi Monsignor Gualtiero Sigismondi.

The Sun Music - La scelta di comporre in italiano è del 2008. Il leader matura questa decisione in seguito a una crisi esistenziale vissuta nel 2007. Durante una tournée di 102 concerti in 10 Stati, esperienza caratterizzata da un certo successo per la band, ma da molti eccessi. Una fase di cambiamento decisiva avvenuta attraverso un cammino di fede e riavvicinamento al Cristianesimo. Del 2010 “Spiriti del Sole”, che entra subito nella Top Ten degli album più venduti in digitale. Nel 2012 esce “Luce”, la cui tournée conterà oltre 200.000 presenze tra Italia, Portogallo, Brasile e Israele. Il terzo album in italiano, “Cuore Aperto” è del 2015 e sancisce il ritorno all'autoproduzione.

Il 5 dicembre 2022 esce “Qualcosa di vero”, album che contiene singoli pubblicati negli anni precedenti e molti inediti, uscito per l’etichetta La Gloria, nata nel gennaio 2022 su iniziativa di Andrea Marco Ricci, Presidente dell’associazione Note Legali e Presidente del Coordinamento delle Associazioni dei Musicisti, e di Francesco Lorenzi.

Insieme all'attività musicale e attraverso questa, dal 2012 la band propone e sostiene numerose iniziative solidali di successo in Italia e in varie zone del mondo, anche in collaborazione con il fan club, “L'Officina del Sole”.

Il cantante, premiato con la Medaglia del Pontificato di Papa Francesco “per il contributo dato allo sviluppo dell'umanesimo cristiano nel mondo” nel 2016, ha inoltre pubblicato due libri, il best seller “La strada del Sole” (Rizzoli, 2014), e il manuale per il combattimento spirituale “I Segreti della Luce – 21 passi per la felicità” (Rizzoli, 2018).

La band ha rappresentato l'Italia durante gli eventi centrali delle ultime due Giornate Mondiali della Gioventù a Cracovia (2016) e Panamà (2019).

L'emittente televisiva TV2000 nel 2016 ha prodotto un docufilm sulle esperienze di pellegrinaggio in Terra Santa proposte dalla band, a cui hanno già partecipato moltissimi giovani da vari stati europei.

Il Festival Internazionale di Arte e Fede giunge quest’anno alla 17esima Edizione ed è organizzata dall’Associazione Culturale Iubilarte, in collaborazione con il Comune di Orvieto, la Diocesi di Orvieto-Todi, il Capitolo della Cattedrale, l’Opera del Duomo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, il GAL Trasimeno

Orvietano, e altri partner, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.