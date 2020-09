© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Da oggi e fino a domenica Monte del Lago torna ad ospitare il Festival delle Corrispondenze, con un'edizione speciale, la nona, dedicata al raccontare l’arte e le crisi attraverso la comunicazione epistolare. Oltre 20 appuntamenti in 4 giorni, tutti a ingresso gratuito, con reading, seminari, tavole rotonde, presentazioni di libri, serate teatrali, lezioni e approfondimenti. Si comincia oggi, 3 settembre, alle 18.00 con le presentazioni de “L’inedito scrittarello dello Zibaldone” con l’autricee “Il mistero Van Gogh” con l’autore; alle 22.00 il monologo teatrale di“Lettere dai diari di Munch. Un attraversamento tra le righe degli scritti di Edvard Munch”. La giornata di domani si aprirà alle 16.00 con la Conferenza di apertura e l’inaugurazione della mostra “Coltivare l’immaginario. L’educazione estetica dell’infanzia dai carteggi di Palazzo Sorbello a Perugia”, in collaborazione con la Fondazione Ranieri di Sorbello. Alle 17.30 la presentazione del libro “100 anni di Rodari” con l’autrice; alle 18.00 tavola rotonda sul tema della comunicazione contemporanea “L’odio corre sulla rete: hate speach, violenza verbale e uso dei social” con, fondatore del blog satirico collettivo Spinoza.it. Alle 18.30 nella Chiesa Sant'Andrea l'autricepresenterà “Epistolario: Adele Costa-Gnocchi scrive a Marianna Antonelli”, insieme al cantante lirico e pronipote della Costa-Gnocchi, alla presenza della presidente regionale. Alle 19.00 presentazione del libro “Il vento attraversa le nostre anime. Marcel Proust e Reynaldo Hahn. Una storia d’amore e d’amicizia” con la giornalista e scrittriceper poi chiudere alle 21.30 con la lectio magistralis dello storico e saggista, “1348/2020. L’annus horribilis tra crisi e rinascita”.Sabato alle 16.00 scatterà la giornata di studi "Prima e dopo l’Unità d’Italia. Corrispondenze ad illustri letterati”, promossa in collaborazione con l’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea. Sono previsti gli interventi di(Università degli Studi di Padova) su “Con pieno spargimento di cuore. Letteratura e autobiografia nell'epistolario di Giacomo Leopardi”,(Direttore Scientifico Casa Artusi) “La cucina di Pellegrino Artusi nella sua corrispondenza fra fiaba e realtà”,(Curatore dei cataloghi dell'archivio e della biblioteca di Edmondo De Amicis a Imperia) “Le più belle lettere a Edmondo De Amicis scelte da lui stesso” e(Presidente Fondazione Nazionale Carlo Collodi) “Lettere a Carlo Collodi”. Alle 18.00 il giornalistaintervisterà in collegamento Skype, autore del volume “Lettere da un Paese chiuso. Storie dall’Italia del coronavirus”. Alle 19.00 il linguista, critico letterario e scrittoreproporrà il reading teatrale “Senza parole”. Chiusura di giornata in grande stile con il violinistache ripercorrerà la propria carriera attraverso le corrispondenze, accompagnato dal caporedattore del TG1(alle 21.30 in Piazzetta Sant'Andrea). Per domenica appuntamento alle 11.00 con l’appuntamento dedicato all’anniversario dei 500 anni dalla morte di Raffaello, con una lezione di. Alle 17.00 “La strage alla stazione di Bologna attraverso le lettere ricevute dal Sindaco”, con. Alle 18.00 cerimonia di premiazione della ventiduesima edizione del Premio Vittoria Aganoor Popilj e a seguire, per chiudere l’edizione 2020 del Festival “Lercio live 2020”, (alle 21.30). Organizzato e promosso dall’Assessorato della cultura del Comune di Magione, con il sostegno del GAL Trasimeno-Orvietano, Il Festival delle Corrispondenze prevede tutti appuntamenti a ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione al numero 335.6871130. Programma completo su festivaldellecorrispondenze.it.