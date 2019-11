© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Un seminario per ribadire l’importanza del mental coaching nella preparazione sportiva. Sabato 30 novembre, presso il ConI Point di Terni in Corso del Popolo, si svolgerà il seminario intitolato "Mental Coaching". Oggi, sono sempre di più gli atleti e le squadre che svolgono uno specifico allenamento mentale a sostegno delle loro prestazioni e per il raggiungimento di risultati eccellenti. Durante l’evento verranno presentate le principali metodologie di concentrazione, gestione emotiva, visualizzazione, attivazione e rilassamento per aiutare gli atleti e le squadre ad esprimere la loro massima performance. L’idea è quella di far conoscere queste metodologie e renderle fruibili dagli atleti e tecnici che possono integrarle nella loro preparazione sportiva. Ad aprire i lavori del seminario che inizierà alle 15, ci sarà il Presidente del Coni Umbria, Gen. Domenico Ignozza, che porterà il suo saluto a tutti i tecnici delle diverse federazioni che saranno presenti. Relatore dell’incontro è Savino Tupputi, esperto mental coach che allena atleti di interesse nazionale e internazionale e che, nel territorio ternano, collabora con due delle più grandi realtà sportive come il Circolo Lavoratori Terni (Clt e il Circolo Scherma Terni. Nel corso del pomeriggio, saranno presentate esperienze di allenamento mentale per toccare con mano come tali metodologie si confermino efficaci e innovativi strumenti di sviluppo nelle prestazioni sportive degli atleti e delle squadre. Il seminario rientra in un piano di sviluppo delle attività targate Scuola dello Sport Coni Umbria in collaborazione con la sede di Terni, il delegato provinciale Francesco Tiberi e il responsabile tecnico Luca Listanti.