Al Cesvol i video di “Girando per Terni”: La città raccontata nelle immagini dei piccoli videomaker

Terni- Ragazzi e ragazze hanno raccontato i luoghi della città realizzando brevi video che rappresentano una sorta di piccola guida “fantastica” di Terni e che saranno presentati al Polis di Cospea.

Nelle immagini i luoghi frequentati, conosciuti o ancora da scoprire, ma anche i loro desideri rispetto allo spazio urbano che vivono ogni giorno.

Protagonisti del laboratorio gratuito di videomaking “Girando per Terni”, che si è svolto da febbraio a giugno, un gruppo di ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni, che hanno sperimentato insieme come realizzare un video curando la scrittura, le riprese e poi il montaggio.



Il laboratorio è stato realizzato da Progetto Mandela nell’ambito di “New Generation Community”, il progetto coordinato dal Cesvol Umbria, sede di Terni e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.L'appuntamento è per, alle 17 e 30, nella sala polivalente del Polis di via Montefiorino 12/c, sede del, i ragazzi e le ragazze, insieme ai coordinatori del progetto, presenteranno al pubblico i loro video.Sarà un momento importante per comprendere come i giovani percepiscono i luoghi della propria città e scoprire i loro sogni per vivere Terni in modo consapevole e da protagonisti.Dopo la presentazione ufficiale i video saranno messi in rete sui social di Progetto Mandela.