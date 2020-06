Un dono è un dono, non è uno scambio riassumibile nella formula del «dare, ricevere, ricambiare». E’ un gesto libero e spontaneo teso a rendere una persona più felice o meno triste.

Quattordici pannelli sistemati nello spazio verde del Centro socio culturale Polymer raccontano il significato del dono. Frasi di autori famosi e non solo, che invitano a riflettere su quel gesto semplice che rende infinitamente felice chi lo fa e chi lo riceve.

«Il dono - dichiara Marcello Bizzotti, presidente del Centro Polymer - non è solo il regalo materiale ma è una carezza data ad una persona sola, è portare la spesa a chi ha fame, fare compagnia a chi vive in solitudine. Donare è ascoltare, condividere, sostenere».

La mostra, che resterà allestita per tutta l’estate nel giardino di via Narni 154, sarà inaugurata domani, venerdì 19 giugno, alle ore 17. Sarà presente alla cerimonia l’assessore al welfare del Comune di Terni Cristiano Ceccotti, l’ideatrice della mostra Adriana Lombardi, la coordinatrice per l’amministrazione comunale dei Patti di Collaborazione Antonella Lucioni, Maela Piersanti, referente di Madè Eventi e Marcello Bizzotti, che guida il Centro del Quartiere Polymer.

La mostra rientra infatti nell’ambito del patto di collaborazione “L’ambulatorio del giocattolo e Polymer: il quartiere che legge”, stipulato tra Comune e Centro socio culturale Quartiere Polymer ed è stata realizzata grazie al contributo del bando relativo ai patti di collaborazione.

