Al Cenacolo San Marco di Terni andrà in scena “Operai”

TERNI - Dopo la messa in scena a Calvi dell'Umbria, lo spettacolo teatrale "Operai" sbarca a Terni. Domenica alle ore 17 presso il Cenacolo San Marco ospiterà “Operai” – Storia di un lavoratore italiano di Germano Rubbi.

L’associazione Magazzini Artistici prosegue la programmazione itinerante di “Teatri in rete”, finanziata con un bando della Regione Umbria. Germano Rubbi, autore e regista della pièce, sarà anche protagonista insieme a Fabrizio Bordignon con la partecipazione di Andrea Pagliacci al contrabbasso. Aiuto regia: Gabriela Carmen Marin. Musiche di scena: Francesco Verdinelli. «Il testo delle spettacolo nasce raccogliendo le interviste fatte agli operai, siano essi attualmente impiegati o in pensione, in cui essi narrano le loro sensazioni, i loro ricordi, aneddoti ed emozioni. Il pubblico avrà l’impressione di assistere, allo stesso tempo, ad uno spettacolo, documentario e ricostruzione storica: in realtà non farà altro che trovarsi di fronte ad una indagine sociologica in grado di descrivere lo spaccato di vita di un’intera classe sociale».

Info e prenotazioni: 327 8184788. Per l’acquisto dei biglietti (biglietto unico Euro dieci): on line su www.vivaticket.com, nei punti vendita autorizzati oppure direttamente al botteghino del teatro prima dell’inizio dello spettacolo.