Al Caos la prima proiezione di «Stanley and Us», la serie tv documentario su Kubrick, presentata dai registi

TERNI «Stanley and Us» è la serie tv documentario che traccia il ritratto del grande Stanley Kubrick attraverso le parole di chi lo conobbe, collaborò e lavorò con lui; un prodotto venuto dal nulla, frutto della volontà e della passione dei tre registi e produttori, che alla fine degli anni 90 iniziarono una serie di viaggi in Inghilterra, armati solo di telecamera. Il 19 marzo alle 17, nella sala dell’Orologio del Caos, è prevista la proiezione del primo degli episodi della serie, «The Pinocchio Project», alla presenza dei registi Mauro Di Flaiano, Federico Greco, Stefano Landini e del produttore associato, Roberto Papi. Questo episodio racconta uno dei grandi progetti incompiuti del regista, quello di Pinocchio, che poi fu portato a termine da Spielberg in «A. I. - Intelligenza artificiale», la storia di un bambino robot che vuole diventare umano. «Gli interventi delle persone dell’entourage raccontano il loro rapporto con il regista del Bronx e ci permettono di osservare da molto vicino i meccanismi creativi di uno dei geni dello scorso millennio» spiegano dal team creativo: «In particolare, in questo primo episodio si potranno ascoltare le testimonianze di Brian Aldiss, autore del racconto da cui Kubrick prese spunto per il film, Ian Watson, scrittore di fantascienza inglese, e Sarah Maitland, scrittrice di fiabe moderne, ma anche di Ian Harlan, cognato di Kubrick e produttore esecutivo degli ultimi film, Phil Hobbs, genero e storico collaboratore, e Alexander Walker, critico e storico del cinema». La serie tv fu trasmessa per la prima e unica volta da Raisat Cinema nel 1999 e nel 2001, e quest’anno, restaurata e ottimizzata, è diffusa dalla piattaforma streaming Chili Tv. «Un progetto ambizioso, adatto ad appassionati e addetti ai lavori, ma che ha anche appeal sul largo pubblico e i giovani», secondo Papi, perché, procedendo sulle orme del maestro cercando di svelarne il mistero, Di Flaiano, Greco e Landini hanno creato «Un catalogo unico al mondo dell'esperienza cinematografica del regista più apprezzato dalla critica e dal pubblico, e al contempo meno premiato dai festival; un uomo capace di influenzare l'immaginario collettivo non solo occidentale, che ha ridisegnato la fantascienza e ha raccontato il destino dell'uomo moderno alle prese con le tragiche contraddizioni dell'esistenza».

