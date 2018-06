Al Bano a Spello, prima del concerto di Assisi

di Giovanni Camirri

SPELLO - Martedì 19 il grande Albano sarà ad Assisi per il cocnerto benefico "Con il Cuore nel Nome di Francesco". E lunedì, in attesa del grande evento, il cantante, isnieme ad altri protagonisti dell'evento, ha fatto uns alto a Spello dove ha cenato al ristorante la cantina e non s'è sottratto ad una foto con il ristoratore Paolo Ercolani. Il tutto nel Cuore Verde d'Italia in attesa dle concerto nel nome di Francesco di martedì ad Assisi. «Nel 2018 il nostro aiuto - viene spiegato attraverso il sito www.conilcuore.info -arriverà tra i poveri e le famiglie in difficoltà in Italia, per istruire e far vivere in un luogo sicuro i giovani in Indonesia, per la realizzazione di un polo sanitario per i poveri dello Zambia e per una scuola e ambulatorio sanitario per i bambini della Repubblica Centrafricana. Da 16 anni la serata "Con il Cuore" va in onda in prima serata su Rai1 dalla piazza della basilica di San Francesco di Assisi e ospita artisti, musicisti e cantanti che accorrono nella città del "Poverello" per aiutarci nella raccolta fondi, sostenere i più deboli e passare una serata all'insegna della solidarietà».

Lunedì 18 Giugno 2018



