Ai trasportatori della Detral bonus di 200 euro

TERNI - Ci sono lavoratori come quelli della Tifast che si tassano per devolvere risorse all'ospedale Santa Maria, ed altri che invece ricevono premi dai datori di lavoro. Dopo l'esempio della Ceplast, dei fratelli Centinari, tocca ora alla Detral di Deborah Imperiali. La titolare dell'azienda di trasporti, insieme ai suoi familiari, ha deciso di elargire nella busta paga del mese di marzo ai 22 dipendenti un bonus di 200 euro. L'azienda, d'altra parte, nonostante l'emergenza per il Coronavirus, non ha mai interrotto il lavoro, consegnando merci soprattutto a centri commerciali e piccoli esercenti: «Il nostro settore non ha rallentato -rivela Deborah Imperiali- mi piace sottolineare però che non c'è stato neanche assenteismo. E siccome i nostri autisti sono la colonna portante dell'azienda, quelli che in questo momento di paura sopportano fisicamente il lavoro, abbiamo pensato di ripagarli con questo piccolo gesto perché nessuno di loro si è tirato indietro».



