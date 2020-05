In molte aziende si continua a lavorare come se il Covid non fosse mai arrivato, anche se gli introiti e i guadagni sono bassissimi, o addirittura pari a zero. Sull'agricoltura, il coronavirus ha avuto un effetto cinico, visto in quanti sono costretti a continuare a lavorare pur sapendo di non poter rifornire nessuno e, in parecchi casi, di dover buttare via i loro stessi prodotti. Il fatto è che le colture necessitano continuamente di cura.

«Se smettessimo di lavorare dicono diversi imprenditori del settore aggiungeremmo danno al danno». Terni, dove si contano quasi seimila aziende agricole, non fa eccezione. Le associazioni di categoria non sono ancora in grado di quantificare i numeri della crisi, ma affermano che quasi i due terzi delle aziende sono in netta difficoltà. Si pensi, ad esempio, ai produttori di olio e vino che riforniscono direttamente ristoranti o enoteche e a produttori che riforniscono direttamente i consumatori, si pensi alle fattorie didattiche che sono ferme, si pensi a produttori di formaggi e agriturismi. Sono le stesse associazioni di categoria a fornire un quadro di sofferenza. Albano Agabiti di Coldiretti Umbria, imprenditore agricolo, spiega: «Sul piano del lavoro è come se non fosse cambiato niente, ma il fatto è che soldi non ci sono più. Le colture dobbiamo comunque portarle avanti. Significa costi invariati, a fronte di ricavi che non ci sono più». Quali aziende, invece, risentono di meno del momento? «Va avanti chi rifornisce i mercati coperti, o i supermercati. Risentono di meno delle difficoltà le aziende dei settori dei cereali e dei seminativi». Conferma la situazione anche Giusepe Malvetani, pure lui imprenditore agricolo e responsabile provinciale di Confagricoltura: «Le difficoltà colpiscono la maggior parte delle aziende. Va un po' meglio per quelle che hanno anche dei piccoli allevamenti. Respirano anche quelle che riforniscono la grande distribuzione, ma nella nostra provincia sono una minoranza. Il raccolto non può fermarsi e il rischio è di compromettere pure quello per la prossima stagione». E qui, arriva quello che viene definito «il problema dei problemi»: prodotti e raccolti che non possono essere venduti e destinati al macero. In alcuni casi, per avviare rapporti di fornitura, si chiede aiuto alla grande distribuzione. Il comparto deve ora guardare al futuro, a come ripartire. «L'interlocuzione con il Governo dice Agabiti è costante. Abbiamo fatto delle richieste e avanzato le nostre proposte». Malvetani aggiunge: «L'esecutivo ha agito per non far mancare i prodotti sulle tavole degli italiani. Speriamo in un intervento per venire incontro all'intero settore».

