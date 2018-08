Agricoltura, la Lega propone Arupa: un'agenzia regionale per i contributi

PERUGIA - Un'agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura. La proposta arriva dai consiglieri leghisti Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini, che ieri l'hanno illustrata di fronte alla prima commissione dell'Assemblea legislativa. Mancini ha spiegato che si tratta di una proposta di legge che intende «creare anche in Umbria l'organismo pagatore regionale di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune». «Un'iniziativa che è determinata - ha aggiunto - dalle notevoli problematiche che si sono riscontrate nel funzionamento di Agea, che ha portato gli agricoltori a manifestare anche davanti a Palazzo Cesaroni. Le difficoltà nel pagamento del Psr hanno portato ad una situazione intollerabile. Il neo Ministro dell'Agricoltura ha preso una posizione netta su Agea. Vedremo cosa succederà. Però credo che la Regione abbia uomini e donne in grado di svolgere bene questo lavoro, che Agea non è in grado di fare».

Giacomo Leonelli (Pd) ha quindi parlato di un «tema che sta a cuore a tutti, sul quale ho già presentato una mozione». «Non c'è alcuna pregiudiziale al testo - ha proseguito - ma prima di affrontare l'atto serve un monitoraggio sulle altre Regioni che hanno un ente pagatore autonomo». Per Claudio Ricci (gruppo misto) si tratta di una «proposta interessante e positiva». «Bisogna capire - ha detto - se questa iniziativa potrà trovare spazio all'interno di una agenzia o di una partecipata regionale già esistente». Roberto Morroni (Forza Italia) saluta «con favore l'iniziativa della Lega, ma bisogna vedere come finirà l'ultimatum lanciato dal Ministro ad Agea». Per Andrea Liberati (M5S) «mentre parliamo le imprese chiudono». «L'Avvocatura generale della Regione - ha chiesto - si attivi contro Agea per chiedere i danni. Serve dare un segnale immediatamente operativo».

Luned├Č 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:13



