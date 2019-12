© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - “Eravamo in tanti, perché sempre viva è la voglia dellee non solo per confrontarci e discutere le tematiche e i problemi legati alla disabilità, ma anche solo per la gioia di stare insieme e vedere i nostri ragazzi divertirsi spensierati. Abbiamo condiviso questo momento anche con amici storici dell’associazione, che ci sostengono nel corso dell’anno ed anche in questa occasione ci hanno dimostrato la loro vicinanza”.Delfina Dati, presidente dell’parla dellache rappresenta uno dei momenti di condivisione per chi, da ormai 27 anni, è al servizio delle persone con disabilità.Una festa sold out, un momento di spensieratezza per ragazzi e famiglie ma anche un’occasione per riflettere sullo stato di isolamento che le persone incontrano nella vita sociale, divenuto ancor più pesante rispetto al passato, e che colpisce tutti."Al tempo dei social basterebbero dei messaggi per scambiarsi gli auguri di Natale. Noi però siamo convinti che non si debba, la loro integrazione e l’abbattimento delle barriere culturali. Tale nostra convinzione si è ancor più rafforzata - prosegue la presidente Afad - leggendo il rapporto Istat sulla disabilità in Italia. Tra le forti criticità spicca lo stato di isolamento che le persone incontrano nella vita sociale divenuto ancor più pesante rispetto al passato e che colpisce tutti. Il dato è sconvolgente, ma non per noi che da anni monitoriamo e raccogliamo i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Quindi anche una sempliceassume una connotazione diversa: diventa un momento di condivisione e supporto per uscire dalla solitudine”.