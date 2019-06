PERUGIA - Grave incidente nella mattinata di domenica nella zona di Collesecco: un piccolo aereo si è schiantato al suolo con a bordo due persone, un uomo e una donna. Immediate sono partite le operazioni di soccorso: sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine.



Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe rimasta ferita in modo particolarmente serio. L'elicottero dei vigili del fuoco è decollato per trasportarla in ospedale. Le condizioni dell'altro passeggero sembrerebbero meno gravi. In corso tutti gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dell'incidente. Si tratterebbe di un ultraleggero e le due persone, secondo le prime informazioni, sarebbero di fuori regione. Ultimo aggiornamento: 12:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA