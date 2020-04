Ultimo aggiornamento: 13:46

TERNI Il cambiamento del dover rimanere. Ma, forse, lo stesso stare più spesso in casa, anche isolati, potrebbe concederci più tempo per osservarci e conoscerci, per scoprire modi nuovi di stare insieme, per guardare con più attenzione e tempo dentro e fuori di noi, per riprendere i contatti anche se da lontano con persone care che non riuscivamo più a sentire abbastanza. E magari, cogliere così aspetti positivi che i ritmi serrati degli impegni settimanali non consentono. Di certo i cambiamenti spaventano e confondono. Spesso perché non sappiamo cosa succederà e quali conseguenze avranno. Così le immaginiamo. Ma la paura e la confusione non ci permettono nella maggior parte dei casi di immaginare conseguenze positive.E’ un tempo pervaso da stress e ansia in cui può essere pericoloso uscire ma decisamente claustrofobico restare in casa: difficile da tollerare per tutte le persone adulte, che si sentono impotenti davanti a qualcosa che non conoscono e non controllano. Complesso dal punto di vista organizzativo, e non solo, per i genitori che portano sulle spalle anche il peso della responsabilità dei loro adolescentiCome ci stanno insegnando infettivologi e medici esperti di tutto il mondo, se ci occupiamo e proteggiamo i più fragili, proteggiamo tutti e forse impariamo qualcosa di nuovo. I cambiamenti nelle abitudini, nei ritmi delle giornate e l’imprevedibilità aumentano i livelli di stress e ansia e possono portare maggiori sentimenti di tristezza, paura, angoscia in tutti noi.? Possiamo osservare più frequentemente momenti di ipercitazione e disorientamento, difficili da gestire durante le lunghe giornate in casa senza scuola o addirittura in isolamento. Altre volte l’ansia si manifesta con difficoltà a soffermarsi e riflettere, caratterizzata da movimento continuo, reattività anche alle piccole frustrazioni oppure, al contrario, è mascherata da apatia e indifferenza, e la si può evidenziare facilmente nelle imprevedibili, improvvise e frequenti oscillazioni dell’umore, che possono anche sfociare in attacchi di rabbia, ira o aggressività fino addirittura all’autolesionismo. Altre volte la tristezza, la paura e l’angoscia si manifestano semplicemente con il peggioramento per intensità o frequenza delle difficoltà che un ragazzo presentava già da prima. E allora, come possiamo accompagnarli a capire e a ritrovare un equilibrio in questa confusione? La prima cosa da fare è cercare di spiegare ciò che sta accadendo, in base all’età, alle caratteristiche e alla capacità di comprensione di ciascun individuo. È importante interrogarsi, pensare e trovare i modi più adatti per poter spiegare loro, non solo ciò che sta accadendo, ma anche cosa stiamo provando.e se condivise, in modo appropriato all’età e alle caratteristiche dell’adolescente, possono aiutare i ragazzi ad accettarle, comprenderle e gestirle. I giovani hanno bisogno di sapere prima cosa succederà, di avere ritmi prevedibili e vecchie consuetudini per ritrovare sicurezza ed equilibrio. È il momento di analizzare quali sono le reazioni dell’adolescente, quali comportamenti mette in atto, per quanto tempo si protraggono e che cosa li interrompe. Le osservazioni e lo studio del comportamento del giovane adolescente al tempo del Coronavirus è un elemento prezioso perché il semplice fatto di aver studiato ciò che accade dovrebbe consentirci di comprendere meglio i momenti di crisi del nostro ragazzo in modo da poterli prevenire efficacemente adattando la giornata e l’attività che deve ancora venire.