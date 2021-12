Addio a Tiberi, presidente della Ternana e signore di un calcio che oggi non c'è più

Presidente della Ternana negli anni Settanta. Dirigente rossoverde di un calcio che non c'è più, in cui c'erano dei valori messi ancora avanti ad ogni altra cosa. Gianfranco Tiberi ha vissuto quel calcio e in quel calcio ha stretto nelle sue mani il timone della società. Con tanta passione, con stile e signorilità e con l'amore che aveva per i colori rossoverdi. Nella tarda mattinata di venerdì 10 dicembre, ha lasciato per sempre la sua Ternana, le Fere che tanto ha amato fino alla fine, per salutare per sempre la vita terrena. Se ne è andato all'età di 97 anni e mezzo, spegnendosi serenamente accanto ai suoi familiari e ai figli, due dei quali sono protagonisti del mondo dello sport cittadino (Alberto presidente del Circolo scherma Terni e Francesco che vince ancora titoli prestigiosi di scherma nella categoria master). Gianfranco Tiberi, nato nel 1924, imprenditore, costruttore edile, ha dedicato più di un decennio della sua vita alla Ternana. Alla società ed alla squadra. Entrando inizialmente come dirigente addetto agli arbitri e trovandosi poi fino alla massima carica. Il ruolo di massimo dirigente, lo ricoprì dal 1975-76 fino al 1978-79. Quattro anni intensi, tutti con la squadra in serie B. «A quei tempi – dichiarò al Messaggero in un'intervista del 2014, in occasione dei suoi 90 anni – c'era tanta passione in tutto ciò che facevamo. Firmavamo cambiali come se fossero le nostre fotografie. Tutto e solo per amore della Ternana». L'amore per la Ternana e per i colori rossoverdi è stato la sua spinta. Era spoletino di origine, ma si era stabilito a Terni nel 1947. Ricordava sempre con orgoglio di aver avuto l'onore di aver vissuto da vicino gli anni in cui la Ternana si è fatta conoscere in tutta Italia. Sempre nella sua carriera da dirigente calcistico rossoverde, Gianfranco Tiberi ha lavorato anche vicino ad altri presidenti, come Fernando Creonti, Giovanni Manini e Giorgio Taddei. Anche negli ultimi anni della sua vita, sebbene fosse fuori dal calcio da più di 35 anni, ha continuato a tifare per le Fere e a seguire le vicende della Ternana. Non nascondeva, però, di avere nostalgia del calcio di una volta. Di un calcio che, per l'appunto, non c'è più. Un calcio di passione e non un'industria. Tiberi aveva anche confessato di vedere oggi meno entusiasmo di allora nei tifosi anche per questo motivo. I funerali a Terni, nella chiesa di San Francesco, alle ore 15 di domenica 12 dicembre.