Addio a Massimo Minciarelli, voce e volto delle vicende della Ternana e della Terni sportiva

Lutto nel mondo forense e della stampa di Terni. E' morto Massimo Minciarelli, avvocato e giornalista. Avrebbe compiuto 69 anni il 29 gennaio. E' spirato dopo aver lottato con una grave malattia. Narnese, divideva la sua attività lavorativa di legale (con lo studio a Narni Scalo) e quella di giornalista e opinionista. Proprio nel campo giornalistico, aveva cominciato negli anni Settanta mettendo insieme diverse esperienze, prevalentemente nel campo televisivo e radiofonico. Prime esperienze nella sua Narni, al seguito dell'Elettrocarbonium, squadra di calcio locale. Conduttore e giornalista dell'emittente Trci (Tele radio centro Italia), poi di Teleterni. Negli anni Novanta ha lavorato per Canale 58, poi Tele radio Umbria viva. Negli ultimi venti anni ha collaborato con altre emittenti televisive, come Rtr di Rieti, Umbria Tv, Tef Channel Umbria Più Trt. Per tanti anni ha curato le radiocronache sportive per conto di Radio Antenna Musica, per poi collaborare anche con Radio Incontro. Fino alla collaborazione, come editorialista, con la testata web Ternananews. Cronista e osservatore delle vicende sportive legate alla Ternana calcio, è considerato come una delle voci storiche delle partite delle Fere, avendo raccontato per tanti anni gesta, successi e anche fallimenti della società e della squadra rossoverde, sempre cercando di proporre a chi lo ascoltava un'opinione fuori dai denti, spesso espressa anche con veemenza e franchezza. Della Ternana calcio, era stato anche collaboratore, essendosi occupato per un periodo di tempo dell'ufficio stampa del settore giovanile, ai tempi della gestione Longarini. E' stato anche fondatore e direttore di testata del giornale locale Il Banditore di Amelia. Sabato 29 gennaio i funerali, alle ore 10, nella chiesa di sant'Antonio, a Narni Scalo.