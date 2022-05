Addio a Ferruccio Tagliavento, papà di Paolo e storico barbiere di Terni

Si è spento a 87 anni Ferruccio Tagliavento, storico barbiere di Terni e papà di Paolo, vicepresidente della Ternana ed ex arbitro di Serie A. A darne notizia è la Ternana Calcio: «Il presidente Stefano Bandecchi e la Ternana Calcio in ogni sua componente – è scritto in una nota sul sito ufficiale - si stringono con profondo affetto al loro vicepresidente, Paolo Tagliavento, per la scomparsa dell'amato papà, il signor Ferruccio. A Paolo ed alla sua famiglia vanno le più commosse e sincere condoglianze, in questo momento di immenso dolore, da parte di tutti noi». Nativo di Passo Corese, Ferruccio Tagliavento cominciò ad apprendere il mestiere ad appena 12 anni in una bottega del suo paese di nascita. Nel 1950, a 15 anni, Ferruccio Tagliavento si stabilì a Terni per mettersi in proprio nel 1958. Dopo aver fondato negli anni Sessanta insieme ad altri colleghi il Centro artistico Terni acconciatori maschili, scuola di cui poi diventerà docente, nel 1971 insieme al socio Giancarlo Bizzarri comprò il locale di via Mazzini nel quale lavorerà per 48 anni fino alla chiusura nel novembre 2019. Lo stesso Paolo Tagliavento ha lavorato nel negozio del padre per 15 anni smettendo solo quando la sua carriera di arbitro lo portò alla promozione in Serie A.