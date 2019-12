Addio ai pini di viale dello Stadio. L’amministrazione comunale ha proceduto al taglio dei pini nella prima parte di viale dello Stadio, per risanare il manto stradale, rispristinare le condizioni di sicurezza e procedure poi alla loro sostituzione con nuove alberature. Ma sono stati tanti quelli che sono andati a raccogliere un rametto in ricordo dei pini che facevano parte del paesaggio di una strada molto frequentata. Il taglio dei pini è comunque avvenuto senza particolari problemi alla viabilità e nel giro di poche ore degli albero storici non c'è più stata traccia. L'amministrazione ha promesso che verranno ripiantati alberi diversi con radici meno invasive per il manto stradale.

