Ad Orvieto «Sentieri di Cura», il documentario che divulga le eccellenze umbre in campo riabilitativo

ORVIETO Il documentario «Sentieri di cura», trasmesso su Sky e sul digitale terrestre, è arrivato a Orvieto: oggetto delle riprese di questi giorni sono state le strutture del dipartimento di Riabilitazione dell’Azienda Usl Umbria 2, diretto dal dr. Mauro Zampolini. È stato intervistato il personale medico e infermieristico, ma non solo: sono stati protagonisti anche gli specialisti e i tecnici della riabilitazione, che hanno parlato dei progressi in campo medico - scientifico e delle più moderne terapie nel campo della riabilitazione neuromotoria. Del resto Roberto Mattioli, ideatore e conduttore del programma, afferma che «il documentario è un viaggio attraverso le specialità e le eccellenze nei centri di riabilitazione dell’Azienda Usl Umbria 2, e prevede la divulgazione al pubblico delle più moderne tecniche di cura che vedono l’Umbria all’avanguardia nel panorama nazionale». Orvieto, dunque, è solo l’ultima di numerose tappe, come l’ospedale S. Giovanni Battista di Foligno, la Riabilitazione di Trevi, Cascia e Spoleto, la Domus Gratiae di Terni e la struttura di Riabilitazione Intensiva dell’ospedale di Amelia.