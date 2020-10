AMELIA Asfalto nel centro storico, monta la polemica ma il Comune piange miseria. Un'annosa questione che avvelena gli animi e che al momento sembra lontana dal trovar soluzione. Infatti se da un lato i progetti per la rivalutazione e il rilancio turistico del centro storico vorrebbero tutto un fiorire di restauri sapienti, rispetto della storicità dei luoghi e utilizzazione di materiali di pregio, dall'altro c'è da fare i conti con buche e dissesti che quotidianamente fanno rischiare le gambe ai pedoni e le gomme agli automobilisti. Nel mezzo una cassa vuota che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Assessore ai Lavori Pubblici, costringe a scelte obbligate. «Il motivo per il quale stendiamo l'asfalto sulle vie più dissestate del centro storico - ha spiegato l'assessore Avio Proietti Scorsoni- non è legato ad una scelta progettuale ma solo alla mancanza di risorse sufficienti. Quelle disponibili non ci consentono purtroppo di realizzare pavimentazioni in pietra o laterizi». Ma i cittadini non ci stanno. Da più parti sono fioccati gli scongiuri a procedere con un'azione considerata irreversibile e a dir poco deturpante e qualcuno ha anche avanzato diverse controproposte. L'invito che va per la maggiore è a procedere magari un pezzo per volta ma fatto a regola d'arte. Un'idea impraticabile secondo Scorsoni che ipotizza invece un diverso scenario. «Certo che la pietra e i materiali di pregio piacciono anche a noi -precisa Scorsoni- io sono un architetto figuriamoci quanto mi può piacere una strada del centro storico asfaltata. Ma come amministratori dobbiamo guardare anche al quotidiano. Riceviamo decine di chiamate per segnalare situazioni idi disagio. I nostri centri storici sottolinea - hanno strade, stradine, vicoli e scalette che denotano palesemente i segni di un abbandono decennale e purtroppo non riusciamo a sistemarle neanche con l'asfalto, figuriamoci se riusciamo a farlo con la pietra. Poi qualora in futuro ci fossero le possibilità, si potrebbe sempre rimuoverlo e porre in opera pietra, sanpietrini o laterizi». Il la alla polemica è partito dai lavori in corso in questi giorni in via Assettati. Il cantiere prevede il rifacimento delle cunette in sanpietrini e l'asfaltatura della parte viaria. «Riproponiamo quello che già era in essere -chiude Scorsoni- non togliamo pietre in favore dell'asfalto. Il rifacimento di una strada con materiali di pregio è una spesa enorme, per fare un esempio pavimentare interamente via della Repubblica costerebbe circa 600mila euro. Questo perchè non si deve guardare solo all'estetica dei materiali ma anche alle loro caratteristiche e alle modalità di posa in opera, per far si che durino nel tempo. Altrimenti tempo qualche anno e salta tutto. La salita in corrispondenza di Porta Posterola ne è un esempio».



