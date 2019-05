Ad Amelia i nuovi Sentieri dell'arte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA A come adenina, C come citosina, G come guanina, T come Timina. A.C.G.T., la serie ordinata dei segni di cui la vita dispone per le sue variegate espressioni poetiche. Questo l'incipit della seconda edizione di Sentieri Acgt, festival di arte contemporanea che torna a vivere nella città di Amelia. Dal 20 aprile fino al 19 Maggio 2019 prenderà forma questa nuova edizione promossa dal Centro Ricerca Arte Contemporanea diretto da Claudio Pieroni, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Feng Huang diretta da Luo Guixia e sotto il patrocinio del Comune di Amelia, del Comune di Narni e della Provincia di Terni. Trenta giorni di sperimentazione e laboratori in una mostra collettiva ed itinerante disseminata nel dedalo delle vie del centro storico. Un gigantesco allestimento che immagina le tappe di un percorso visivo e simbolico che accomuna, sfiorandole, la memoria e la metafora di viaggi lontani, tra oriente e occidente, tra La Via della seta e la Via Francigena che si sono incrociate sul territorio nei secoli passati. Trentasette artisti internazionali, fra cui molti esordienti cinesi, esporranno dipinti, fotografie, video, istallazioni all'interno di edifici religiosi sconsacrati, antichi palazzi, le cisterne romane. E ancora botteghe del centro storico e spazi dimenticati che riprenderanno vita ospitando colori, persone e figure attuali in ambienti in disuso che conservano la memoria di vecchie vicende lontane da noi nel tempo ma concorrenti a definire la nostra identità. «Apparteniamo tutti ad un corpo universale -ha spiegato Pieroni durante la conferenza stampa di presentazione- la storia, il DNA sono un solo corpo, di cui ognuno è sfaccettatura. Tema di quest'anno, il vivente. Arte e DNA, arte e scienza per indagare come si compenetrano e dialogano oggi questi due elementi. Ognuno di noi ha uno spazio in cui si sente in pace -ha dichiarato Luo Guxia - Sentieri si prefigge di essere la base per viaggiare con il corpo, con la mente, con lo spirito. Per incontrarsi, scambiare idee, meditare, con l'augurio di emozionarsi e riflettere».