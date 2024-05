Ad Allerona è sfida tra Luca Cupello e Danilo Bellezza. Tutti i nomi

E' una sfida a due quella che si gioca ad Allerona per la fascia da sindaco. Sauro Basili non si ricandida e a contendersi il posto che lascerà libero ci sono l'attuale vicesindaco Luca Cupello, sostenuto da Allerona Bene Comune e Danilo Bellezza che si presenta con la lista Insieme per Allerona

Allerona Bene Comune

Candidato sindaco Luca Cupello

Michele Ciuco, Emanuela Cerrini, Benedetta Cupello, Clarissa Ferretti, Alessandro Francini, Antonella Graziani, Franco Luciani, Mario Pepe, Juri Pontremoli, Dario Tiberi

Insieme per Allerona

Candidato sindaco Danilo Bellezza

Andrea Bartolino, Carlo Cannas, Massimo Lardani, Fausto Macchi, Antonino Pennino, Lorenzo Peparello, Silvia Pettinari, Lucia Pistucchia, Giuliano Saleppico, Mariana Ubaldini